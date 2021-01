Nieuwe Merwedebrug A27 wordt stalen boogbrug met betonnen dek

GORINCHEM • De nieuwe Merwedebrug bij Gorinchem wordt een stalen boogbrug met een betonnen dek. Dat maakt Rijkswaterstaat bekend.

“In de oorspronkelijke plannen lag het type brug niet vast”, vertelt technisch manager Marion Muizelaar van Rijkswaterstaat. “Maar minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2020 besloten om de doorvaarthoogte van de nieuwe Merwedebrug, op verzoek van de scheepvaartsector, te verhogen ten opzichte van het tracébesluit. Deze komt nu op gelijke hoogte met de huidige Merwedebrug. Door te kiezen voor een stalen boogbrug met betonnen dek kunnen we de doorvaarthoogte het beste inpassen binnen de kaders van het tracébesluit. Daarbij hebben we ons laten adviseren door een externe technische commissie.”

De voorbereidingen voor de aanbesteding van het project om de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder te verbreden, zijn in volle gang. Naar verwachting start de aanbesteding voor het traject tussen Hooipolder en Everdingen al voor de zomer. In een later stadium volgt het stuk tussen Houten en Everdingen.

“Het is een omvangrijk en maatschappelijk relevant project”, stelt Muizelaar. “Ook mag de winnende partij enkele beeldbepalende nieuwe bruggen bouwen. Daarnaast is er veel ruimte voor slim en functioneel ontwerpen en bouwen en is het een van de eerste Rijkswaterstaatprojecten waarbij we het 2-fasen proces doorlopen.”

In zo’n 2-fasen proces stelt Rijkswaterstaat voor de meest risicovolle of onzekere delen van de bouwfase pas een prijs vast wanneer de risico’s beter zijn in te schatten. Muizelaar: “We gaan een nieuwe samenwerkingsvorm aan, waarin we samen van alles moeten uitzoeken. Dit betekent dat we, ook als het spannend is, met elkaar in gesprek moeten blijven en het projectbelang voorop moeten blijven stellen. Hiervoor moet je je in de ander kunnen en willen verplaatsen. Dit vraagt een proactieve houding van zowel onszelf als de markt. We hebben er veel zin in.”