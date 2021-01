2021 uitgesteld jubileumjaar voor Kunst na Strijd

WOUDRICHEM • Vanwege corona kon het jubileum van Kunst Na Strijd vorig jaar niet uitgebreid gevierd worden, maar de Woudrichemse muziekvereniging zit niet stil.

Pakweg een jaar na het grootste galaconcert in ’t Rondeel in Woudrichem is gesloten. De zaal waar Kunst Na Strijd haar wekelijkse repetitieavond houdt, is kil en leeg. Al wekenlang geen muzikale klanken door het gebouw op dinsdagavond.

Op de agenda stond het traditionele nieuwjaarsconcert van de vereniging, die in 2020 haar 100 jarig jubileum wilde vieren. En daar op spectaculaire wijze mee begonnen was op 3 januari, maar alle andere festiviteiten werden door de coronamaatregelen afgelast.

KNS is echter een veerkrachtige vereniging. Een vereniging ook die niet bij de pakken neer gaat zitten. Vooral kijkt naar wat er, gegeven de omstandigheden, wél mogelijk is.

Kofferbakmarkt en slagwerkklas

Zo werd er bijvoorbeeld na de eerste lockdown in groepen gerepeteerd en werd in september nog de kofferbakmarkt gehouden. In november startte KNS nog een slagwerkklas.

Alles uiteraard geheel coronaproof, totdat in december het aantal coronabesmettingen weer opliep en ‘t Rondeel de deuren sloot voor de rest van dat jaar. Corona legde het verenigingsleven opnieuw plat.

Nu is het 2021 en Kunst Na Strijd bestaat 101 jaar. Het jubileumjaar 2020 had vele activiteiten op het programma die niet door konden gaan. Wat doe je dan?

Festiviteiten opschuiven

Gewoon, de festiviteiten die gepland waren een jaar opschuiven. Zodra het weer mogelijk is, zal de slagwerkklas weer les krijgen, zullen de muzikanten in groepen muziek gaan maken, en daarna hopelijk weer met het hele orkest. Waarbij het doel is om op vrijdagavond 5 november het ‘jubileumjaar’ af te sluiten met een spetterend concert met als thema ‘Circus’.

Tot die tijd kan iedereen genieten van de klanken van het galaconcert van vorig jaar. Op YouTube heeft Kunst Na Strijd namelijk een eigen kanaal geopend. Hierop zijn opnames te vinden van dit concert.

Zo blijft de muziekverenigingen verbonden met haar publiek. En zodra het weer mag, zal KNS weer live voor publiek optreden.

