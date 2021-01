Raad van State buigt zich in maart over plannen Op ‘t Loev in Woudrichem

woudrichem • De Raad van State buigt zich op maandag 22 maart over de nieuwbouwplannen voor Op ‘t Loev in Woudrichem, maar eigenlijk zou er aan de Hoge Maasdijk helemaal niet gebouw moeten worden, vinden bezwaarmakers.

Stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk blijft erbij dat de nieuwbouwplannen voor Op ‘t Loev in Woudrichem niet passen op die locatie.

De 100 geplande woningen zijn niet alleen teveel, het project is in de bewoordingen van Jos Korthout namens de stichting ook nog eens ‘wanstaltig, te breed en te hoog’.

Overigens vindt de Woudrichemmer - ‘net als iedereen’ - dat de de oude vervallen loodsen die op het bedrijventerrein staan lelijk zijn en moeten verdwijnen.

Visie Woudrichemse Waterkant

“Maar wij willen een kleinschaligere bebouwing, passend binnen de Visie Woudrichemse Waterkant”, zegt Korthout. “Dat is een maatschappelijk breed gedragen visie waar gemeente, provincie en belanghebbenden een aantal jaar geleden hun goedkeuring aan hebben gegeven.”

De huidige plannen voor Op ‘t Loev vormen volgens Korthout een stevige inbreuk op de historische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst hoopt te komen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Het gebied langs de Hoge Maasdijk is bovendien niet veilig vanwege voorspelde hoge waterstanden in de toekomst.

Ook zou volgens deskundigen de ondergrond vervuild zijn, zegt Korthout. “Eigenlijk zou er helemaal niet gebouwd moeten worden”, stelt hij.

Wob-verzoek

De stichting diende bij de gemeente Altena twee keer een Wob-verzoek in om meer inzicht te krijgen in hoe de plannen tot stand zijn gekomen. Het laatste verzoek werd in juli vorig jaar ingediend, afgelopen donderdag kwam er een reactie. “Maar reële informatie is weggelakt”, aldus Korthout.

Maandag 22 maart wordt de ‘Puist van Woerkum’ behandeld bij de Raad van State. De stichting staat dan samen met andere bezwaarmakers , waaronder de provincie Noord-Brabant, tegenover de gemeente Altena en ook vastgoedontwikkelaar Bouwlinie en Tankens Projectontwikkeling.

Korthout schat de kans dat de Raad van State de bezwaarmakers gelijk geeft op ‘30 tot 40 procent’. “Maar ik begin voorzichtig te hopen dat dat meer wordt.”