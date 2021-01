Paardenliefhebbers van De Nieuwe Roef werken hard aan nieuwe locatie

Het bestuur van PSV De Nieuwe Roef heeft er vertrouwen in dat de nieuwe locatie op tijd klaar is.

SLEEUWIJK • Het werk voor de nieuwe locatie van paardensportvereniging De Nieuwe Roef in Sleeuwijk ligt op schema en als het aan het bestuur ligt blijft die planning zo.

Het coronavirus maakt het er voor veel verenigingen niet makkelijker op. Zeker niet als de politiek dan ook nog verwacht dat je voor een bedrag van 100.000 euro aan ‘zelfwerkzaamheid’ bijdraagt aan je nieuwe locatie, die voor paardensportvereniging De Nieuwe Roef in Sleeuwijk in de tweede helft van dit jaar vorm moet krijgen.

Ontspannen

Toch zit het bestuur van de vereniging er ontspannen bij. “We zijn al eens eerder verhuisd, toen we plek moesten maken voor De Nieuwe Es”, vertelt secretaris Aaf Bos. “Momenteel loopt het allemaal wel”, constateert interim-voorzitter Richard van den Noordt.

Volgens penningmeester Marjolein van Berchum mag De Nieuwe Roef zich gelukkig prijzen met alle helpende handen en de kennis en expertise onder de leden van de vereniging, bijvoorbeeld als het gaat om de aanleg van elektra of het groen.

“Het is moeilijk om aan te geven wat dat precies per uur waard is en hoe we dan aan die 100.000 euro komen”, legt ze uit. “Je moet het denk ik heel praktisch zien. Voor de elektra staat bijvoorbeeld 160 uur begroot en als we werk uitbesteden, bekijken we wat we zelf kunnen doen. Dat scheelt weer in de prijs.”

Het verhaal van De Nieuwe Roef is bekend. De paardensportvereniging met bijna 70 leden gaat verhuizen naar de Roef 5, zodat op de huidige locatie de atletiekbaan van de Altena Road Runners kan worden aangelegd.

Vijf werkgroepen

De paardensportvereniging heeft vijf werkgroepen in het leven geroepen om alle werkzaamheden in goede banen te leiden. De bedoeling is dat De Nieuwe Roef in het laatste kwartaal van dit jaar over kan. 2022 staat vervolgens in het teken van de aanleg van de atletiekbaan, die zoals het er nu naar uitziet na de zomer geopend kan worden.

Volgens het college liggen beide projecten ‘inhoudelijk op koers’ en als het aan het bestuur van De Nieuwe Roef ligt blijft die planning ook zo, zegt Bos.

“Paardenliefhebbers werken nu eenmaal hard. Met de vorige verhuizing is het ook allemaal gelukt”, klinkt het lachend. “En op het gemeentehuis hebben we met Jan Venhuis en Coen Prenger twee goede aanspreekpunten.”

De verwachting is dat de coronamaatregelen geen roet in het eten zullen gooien. “Het scheelt dat wij als paardensportvereniging, uiteraard geheel coronaproof, door kunnen draaien. Mede vanwege het welzijn van de paarden mogen wij doortrainen. We treffen elkaar weliswaar minder in de wandelgangen, maar het overleg gaat digitaal ook prima.”

Het sloopwerk aan de Roef 5 is al begonnen, maar de handen kunnen pas echt uit de mouwen als de stallen overgaan van de Nieuwe Roef 1 naar de Roef 5.

Lekker klussen

“Alles moet verplaatst worden en daarbij kunnen we alle hulp gebruiken”, zegt Van den Noordt. “Iedereen kan lekker komen klussen. Alles is in de frisse buitenlucht en in het groen. De koffie staat altijd klaar. We hopen dat dan ook de kantine weer open kan.”

Ondertussen droomt PSV De Nieuwe Roef alweer van een volgend project. Het nieuwe terrein wordt nagenoeg hetzelfde als op de huidige locatie, maar mét de ruimte om in de toekomst uit te breiden met een binnenbaan.

“Daar is zeker behoefte aan, want in Altena kun je nu alleen in Werkendam terecht.”