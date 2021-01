Woudrichemse docent houdt pleidooi voor snel openen basisscholen

WOUDRICHEM • Woudrichemmer Willem Jan van Klinken zou graag zien dat de basisscholen snel hun deuren weer kunnen openen. Zijn pleidooi kan op veel bijval rekenen op Facebook.

Van Klinken is docent op het Altena College in Sleeuwijk, maar schrijft zijn betoog op persoonlijke titel.

Hij begint zijn verhaal met: “De scholen blijven dicht tot 9 februari. Laat ik maar eerlijk zijn: ik vind dat een ramp.”

Vervolgens doet hij uit de doeken hoe hij zijn kinderen op maandagmorgen thuis zo goed en kwaad als dat gaat aan het schoolwerk zet.

Stress

“En dan moet het nog 9 uur worden. Daarbij speelt altijd dat ik ook mijn eigen werk moet doen en voorbereiden. Die combinatie zorgt bij mij voor een hoop stress. Dat is deel 1 van mijn bezwaar: het is voor ouders een enorm ingewikkelde taak om én hun kinderen les te geven op verschillende niveaus én hun eigen werk te doen. Natuurlijk staat het belang van de kinderen voorop”, schrijft hij.

Een tweede bezwaar van Van Klinken is dat thuiszitten voor niemand goed is.

Dagelijkse routine verdwijnt

“Maar vooral niet voor kinderen. Ze lopen leerachterstanden op, maar dat is de minste zorg. De meeste zorg zit hem wat mij betreft in het feit dat ik zie dat kinderen totaal gedemotiveerd zijn of worden. De dagelijkse routine verdwijnt om plaats te maken voor grijze sleur, waarin alle dagen op elkaar lijken. Datumloze dagen. Be’scherm’de vergezichten. Contactloze communicatie.”

Dat werpt de vraag op welk belang het zwaarste weegt, stelt hij. Hij citeert oud-arts Marli Huijer uit NRC: “Is het offer dat gevraagd wordt van de maatschappij niet onevenredig groot ten opzichte van eventueel gederfde levensjaren van de kwetsbare groepen?”

En: “In de maanden vanaf de zomer tot nu is nog geen 10 procent van de leerlingen ziek geweest, op de basisschool nog geen 2 procent. Dat zijn toch geen cijfers om code zwart af te kondigen. De belasting van de zorg is een ander verhaal. Door de bezuinigingen van de laatste tien jaar is een piekbelasting nu een levensbedreigend probleem.”

Minister Arie Slob moet er alles aan doen om de scholen te heropenen, zegt Van Klinken.

Toekomst van kinderen

“In plaats daarvan creëert hij in het interview in Trouw dit weekend een beeld alsof alles onder controle is en dat hij anticipeert op het ergste: de leerachterstanden. Dat wordt ‘in kaart gebracht,’ alsof gezocht wordt naar een wondje om een pleister op te plakken. Hij moet wat mij betreft als straatvechter de opening afdwingen. Waarom? Omdat de toekomst van kinderen op het spel staat.”