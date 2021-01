Glasvezel voor bedrijventerreinen in Altena

ALTENA • Ondernemers op bedrijventerreinen in Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg kunnen zich aanmelden voor betaalbaar glasvezelinternet.

Ook omwonenden kunnen meedoen. Aanmelden kan tot en met 26 maart bij Delta Fiber Netwerk, een aanbieder van glasvezelinternet.

Ondernemers en bewoners die voor deze datum een abonnement afsluiten, betalen geen aansluitingskosten. Bij voldoende aanmeldingen kan naar verwachting voor de zomer al gestart worden met de aanleg.

Voorwaarde

“Een betrouwbare internetverbinding is een voorwaarde voor onze handel”, aldus Wijnand van der Hoeven.

Hij is raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Altena en werkzaam bij Delta Fiber Netwerk. Hij is blij met het initiatief om meerdere bedrijventerreinen in Altena volledig te voorzien van glasvezel.

Voorbeelden genoeg

“Wat goed om te horen dat Delta Fiber Netwerk nu ook aan de slag gaat op de bedrijventerreinen in Altena. Het belang van digitalisering is enorm; van mooie 3D-presentaties in de autobranche tot foto’s op studiokwaliteit in webshops. En niet te vergeten de uitwisseling van complexe tekeningen in de haven. Voorbeelden genoeg waar een goede en betrouwbare internetverbinding een voorwaarde is voor onze handel. Op deze manier maakt Altena weer een stap in de goede richting als vestigingsplaats voor bedrijven.”

Delta Fiber Netwerk werkt samen met diverse landelijke en lokale telecomaanbieders. Samen zorgen zij ervoor dat de bewoners en ondernemers van de bedrijventerreinen in Giessen, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg binnenkort beschikken over internet via glasvezel.