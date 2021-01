ALTENA • Ook sneeuwpret in Altena afgelopen zaterdag.

In veel plaatsen, zoals op de foto’s in Woudrichem, trok de jeugd naar buiten voor een sneeuwballengevecht. Anderen maakten een wandelingetje door het witte landschap, zoals bijvoorbeeld in Sleeuwijk.

Meer foto’s van de sneeuw in Altena zijn welkom bij de redactie van Het Kontakt en kunnen ingestuurd worden via redactie.altena@kmp.nl.