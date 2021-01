Oud-wethouder Jan Luteijn waarnemer in Barneveld

REGIO • Voormalig wethouder in de gemeente Werkendam Jan Luteijn is donderdag door Commissaris van de Koning van Gelderland John Berends benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Barneveld.

De SGP’er volgt vanaf 1 februari burgemeester Asje van Dijk op.

“Eervol om in Barneveld te mogen starten. Met veel energie zet ik er graag mijn schouders onder”, laat Luteijn via Twitter weten.

In 1994 werd Jan Luteijn gemeenteraadslid in Werkendam en vanaf 1999 was hij daar wethouder. Daarnaast was Luteijn van 2003 tot 2007 lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Cromstrijen

In december 2011 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Cromstrijen.

Met ingang van 29 oktober 2018 was hij benoemd tot waarnemend burgemeester van Geertruidenberg.

Door een gemeentelijke herindeling werd de gemeente Cromstrijen opgeheven en tot die tijd combineerde hij het burgemeesterschap in beide gemeenten. In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Geertruidenberg Marian Witte voorgedragen als burgemeester. Zij begon op 4 oktober 2019.