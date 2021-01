‘Dringende behoefte aan nieuwe woningen in Almkerk’

ALMKERK • Dorpsraad Almkerk wil zo snel mogelijk aan de slag met het belangrijkste speerpunt uit de dorpsvisie: woningbouw. Volgens voorzitter Kees Noorloos is het ‘vijf voor twaalf’.

In het versnellingsplan voor nieuwbouw in Altena heeft wethouder Hans Tanis voor Almkerk weliswaar 25 woningen opgenomen voor de locatie Antonialaan, maar dat is volgens de dorpsraad ‘veel te weinig’.

Minstens 150 huizen

“Volgens berekeningen zijn de komende tien jaar minstens 150 nieuwe huizen nodig in Almkerk”, zegt Kees Noorloos, voorzitter van de Almkerkse dorpsraad.

“We hebben hier een dringende behoefte aan nieuwe woningen. Dat komt ook uit de woonvisie van de gemeente naar voren. We hebben in Almkerk totaal geen mogelijkheden om te bouwen op dit moment. We hebben er onlangs bij de gemeente opnieuw op aangedrongen om op korte termijn met een deltaplan woningbouw voor Almkerk te komen. Het is vijf voor twaalf.”

In de dorpsvisie staat beschreven waar in het dorp nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld op de huidige locatie van de voetbal- en korfbalvelden en ook jongerencentrum De Pomp.

Gezamenlijk sportpark

Voetbalverenigingen Almkerk en Altena uit Nieuwendijk werken al samen en zien volgens de dorpsraad een gezamenlijk sportpark wel zitten. Dat zou dan meer richting Nieuwendijk, aan de zuidkant van de Alm of aan de noordkant van provinciale weg N322, moeten komen.

Nog een locatie voor woningbouw komt in beeld als straks duidelijk is waar de nieuwe brede school in Almkerk gebouwd gaat worden en als bijvoorbeeld ook het evenemententerrein, nu nog aan de Dirk van Clevestraat, verplaatst kan worden.

Ook zijn de komst van een ommetje langs de Alm, een onderzoek naar het verleggen van de N322 en meer activiteiten en voorzieningen voor jongeren belangrijke speerpunten van de dorpsraad, maar met de uitwerking daarvan wil het nog niet erg vlotten, beschrijft Noorloos.

Voortzetten

De uitgewerkte dorpsvisie ligt al twee jaar op de plank. Het was een pilotproject van de voormalige gemeente Woudrichem, dat de dorpsraad graag verder wil voortzetten.

“Het blijft nu allemaal een beetje hangen. Het zal allemaal geen onwil zijn. Altena is natuurlijk een nieuwe gemeente, we hebben een wethouderswissel gehad en natuurlijk corona, maar het wordt nu toch wel eens tijd dat het duidelijk wordt hoe een en ander wordt opgepakt. De dorpsvisie is al twee jaar klaar en wij als dorpsraad willen graag aan de slag. Met langer wachten maak je de inwoners niet enthousiaster.”

De dorpsraad heeft dit inmiddels met verantwoordelijk wethouder Shah Sheikkariem besproken. Hij heeft toegezegd de voortgang hiervan op te pakken.

Later deze maand heeft het bestuur van Dorpsraad Almkerk ook nog een afspraak met wethouder Tanis over de woningbouwontwikkeling.