Gemeente Molenlanden gaat uit van behoud spoedeisende hulp Beatrixziekenhuis

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat ervan uit dat de afdeling spoedeisende hulp behouden blijft in het Beatrixziekenhuis.

“In de gezamenlijke reactie met Rivas gaan we in de toekomst uit van een volwaardig ziekenhuis mét spoedeisende hulp in deze regio”, laat het gemeentebestuur weten aan de raad van Molenlanden

Vanuit de nu al sterke samenwerking die er in de regio is met het project ‘Kwaliteit Als Medicijn’ (KAM) wordt al ingezet op kwalitatief goede, zinnige én betaalbare zorg. “Met het project ‘Kwaliteit Als Medicijn’ (KAM) geldt de regio als een voorbeeldregio voor vooruitstrevende zorgconcepten”, aldus het gemeentebestuur. “Vanuit deze kracht wil Rivas met gemeenten en partners dan ook meedenken over een toekomstbestendige acute zorg. “

Houtskoolschets

De mededeling over de spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis is een reactie op de zogenaamde houtskoolschets, die in de afgelopen maanden tot veel ophef heeft geleid. Volgens die houtschoolschets, een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap, zou de afdeling spoedeisende hulp kunnen verdwijnen uit het Gorinchemse ziekenhuis.

Helemaal verdwijnen zou de spoedeisende hulp overigens niet, want er zou altijd een ‘spoedhulppost’ overblijven in het ziekenhuis. Deze spoedhulpposten zouden dan beperkte diagnostische mogelijkheden krijgen. “Dit is een denkrichting waar wij het niet mee eens zijn. De SEH (afdeling spoedeisende hulp, red.) is van essentieel belang om de noodzakelijke acute zorg snel en adequaat te leveren en de aanrijdtijden te garanderen”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.

Petitie

Ook vanuit de bevolking werd ongerust gereageerd op het nieuws dat de spoedeisende hulp zou kunnen verdwijnen. Er werd begin december vorig jaar een breed gedragen petitie aan de Tweede Kamer aangeboden om de spoedeisende hulp te behouden. Deze petitie is ruim 21.600 keer ondertekend.

Inmiddels is er door alle gemeenten in het verzorgingsgebied van het Beatrixziekenhuis gereageerd op de houtskoolschets. Dit zijn de gemeenten Gorinchem, Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Ook Rivas, waaronder ook het Beatrixziekenhuis valt, heeft samen met partners zoals de huisartsen, Yulius en de gemeente Gorinchem gereageerd.

Kamervragen

Ook is er door verschillende politieke partijen over dit onderwerp contact gelegd met hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Dit heeft onder meer tot Kamervragen geleid.

De conclusie van het proces tot nu toe is dat iedereen ervan uitgaat dat het Beatrixziekenhuis een volwaardig ziekenhuis blijft met spoedeisende hulp. Verder is er een eerste bestuurlijke ontmoeting geweest waarin afgesproken is dat de gemeenten en Rivas samen optrekken.