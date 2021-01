'Nos' heeft food drive-in in Drongelen

DRONGELEN • Cateraar Arnaud van de Pol maakte van het erf van zijn boerderij aan de Molensteeg een ‘soort van McDrive’.

Arnaud van de Pol startte vier jaar geleden met Nosjuh’s Catering. Die naam heeft hij te danken aan zijn oma, legt hij uit. “Ze noemde me vroeger Nos en veel vrienden en kennissen kennen mij niet anders. Iedereen belde Nos voor de catering. Automatisch is de naam zo ook geboren.”

Nosjuh’s Catering voorzag feesten en partijen in het zuiden van Nederland van allerlei hapjes en lekkernijen en toen kwam corona. “Ik moest in eerste instantie even omschakelen en ik heb toen een tijdje complete maaltijden gedaan. Dat liep goed, maar het was toch niet helemaal wat ik zocht.”

Tweede golf

Toen de tweede coronagolf zich in september aandiende, bedacht Arnaud een food drive-in: door een rondje over het erf van zijn boerderij aan de Molensteeg in Drongelen kunnen mensen vanuit hun auto een voor-, hoofd- en nagerecht bestellen, die ze binnen twintig minuten mee naar huis kunnen nemen.

“Een soort McDrive, maar dan met carpaccio, biefstuk en bastognemousse”, zegt Arnaud lachend. Wie de food drive-in binnen rijdt, ziet daar de menukaart. Iedere week staan daar nieuwe gerechten op, zodat de mensen die vaker komen kunnen afwisselen. “Want er komen hier ieder weekend wel 70 tot 80 auto’s langs.”

Aan het werk houden

En dat is fijn voor Nos, zijn familie én zijn personeel. “Zo kan ik de medewerkers van de catering toch aan het werk houden in deze coronatijd.”

Voor de food drive-in is het niet mogelijk om vooraf te bestellen, maar wie benieuwd is wat er te krijgen is kan een kijkje nemen op onderstaande website van Nosjuh’s Catering. De food drive-in is te vinden aan de Molensteeg 5, langs de weg die Drongelen en Eethen met elkaar verbindt.

De food drive is altijd op vrijdag en zaterdag. Mensen kunnen ook op andere dagen bestellen, maar dan wel op reservering.

www.nosjuhscatering.nl