Film over monument Merwedegijzelaars

Richard van der Koppel bij het monument in Werkendam.

REGIO • De Hardinxveldse amateurfilmer Gert Romijn heeft een film gemaakt van de onthulling van de drie monumenten voor de Merwedegijzelaars.

Op 3 oktober werden de monumenten van kunstenaar Richard van der Koppel onthuld in Sliedrecht, Hardinxveld en Werkendam.

Het beeld kreeg daar een plek aan de Sasdijk bij het voetveer naar Boven-Hardinxveld en werd onthuld door Riet en Piet Kramer, kinderen van één van de Werkendamse Merwedegijzelaars.

Regen

“Op de dag van de onthulling bleven de tranen uit de hemel komen”, zo schrijft Romijn als intro op de film.

Het regende die dag vrijwel onophoudelijk.

De film toont beelden van Gert Romijn, AltenaTV, MerweRTV en van het atelier van Richard van der Koppel.

Bestellen

De film is voor geïnteresseerden beschikbaar en voor 10 euro te bestellen via email familieromijn@kpnmail.nl of 0184-630019.