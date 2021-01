Altena krijgt certificaat voor terugdringen CO2

ALTENA • De gemeente Altena heeft het certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder gekregen.

Altena is één van de elf gemeenten die zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Ook veel bedrijven, waaronder uit Altena, zijn gecertificeerd.

De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Het brengt het elektriciteitsverbruik van de gebouwen en openbare verlichting, brandstofverbruik van de voertuigen en de zakelijke kilometers in kaart.

Ieder jaar bepaalt de gemeente hoe ze onze CO2-voetafdruk verder kan verlagen.

“Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van dit college”, zegt wethouder Roland van Vugt.

“Het gemeentehuis zelf is al heel energiezuinig. We zijn bezig met een plan om andere gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Zo gebruiken de MFA’s nauwelijks gas en komen er zonnepanelen op de daken van de nieuwe brandweerkazernes. Ook investeren we in verduurzaming van onze scholen. Onze dienstauto’s zijn elektrisch. Ook zijn we bezig het materieel van de buitendienst te verduurzamen. De openbare verlichting is voor bijna 70 procent led. Als gemeentelijke organisatie geven we graag het goede voorbeeld. Zo hopen we anderen te inspireren. Want uiteindelijk staan we met elkaar voor een grote energieopgave.”