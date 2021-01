Aantal sterfgevallen in Altena vorig jaar met 100 gestegen

ALTENA • In 2020 zijn in totaal 554 inwoners van de gemeente Altena overleden.

Dat zijn er ruim 100 meer dan in 2019, toen 443 sterfgevallen geteld werden. In 2018 waren dat voor de drie toenmalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem opgeteld 423.

Om een beeld te krijgen over de impact van het coronavirus wordt er door het CBS gekeken naar de zogeheten ‘oversterfte’: het verschil tussen het aantal overleden mensen in een bepaald gebied in een bepaalde periode.

Vorig jaar stierven 60 mensen in Altena aan de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal geregistreerde overlijdensgevallen als direct gevolg van het coronavirus ligt lager dan de oversterfte.