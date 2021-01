Eerste coronavaccinatie in Beatrixziekenhuis voor arts Lisa Mijzen

GORINCHEM • In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is donderdagochtend 7 januari de eerste vaccinatie tegen corona geplaatst. Dit gebeurde bij anesthesioloog-intensivist Lisa Mijzen. “Het voelt als een opluchting”, reageert ze afloop van de prik.

De eerste vaccins voor de bestrijding van het coronavirus waren woensdagochtend 6 januari al aangekomen bij het Erasmus MC en woensdagmiddag bij het Beatrixziekenhuis bezorgd. Zodoende kon het ziekenhuis op donderdag 7 januari al de eerste zorgverleners gaan vaccineren.

Het gaat om het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dat zorgverleners van de Spoedeisende hulp, Intensive Care en corona-afdeling zich vanaf donderdag kunnen laten vaccineren, is goed voor het waarborgen van de capaciteit en de continuïteit van zorg aan patiënten in het Beatrixziekenhuis.

Heel blij

Donderdag kregen de eerste zorgverleners in het Beatrixziekenhuis het vaccin toegediend. Anesthesioloog-intensivist Lisa Mijzen kreeg de eerste prik. “Ik ben heel blij om nu gevaccineerd te zijn”, zegt Lisa. “Het coronavirus grijpt om zich heen, het is bijna niet meer de vraag óf je corona oploopt, maar wanneer. Dit vaccin helpt ons om veilig zorg te blijven verlenen en het is een steun in de rug.”

“Ik begrijp goed dat sommigen het spannend vinden, zo’n nieuw vaccin”, vervolgt ze. “Dat herken ik. Ik heb me daarom goed ingelezen. Als arts heb ik toegang tot veel informatie en daarom weet ik dat dit vaccin veilig is. Dit vaccin is weliswaar nieuw, maar er wordt al jaren research gedaan naar dit soort mRNA-vaccins. Nu is de ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen, doordat wereldwijd alle energie en middelen worden gestoken in een vaccin tegen corona. Het voelt als een opluchting dat het vaccin er nu is.”

Het vaccineren van zorgverleners in het Beatrixziekenhuis neemt een volle week in beslag.