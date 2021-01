Tweede lustrum en nieuwe website voor Ondernemend Altena

ALTENA • In het jaar waarin stichting Ondernemend Altena haar tweede lustrum bereikt, lanceert het B2B-platform een nieuwe website.

De nieuwe webstek brengt nu prominent relevant nieuws en info voor en door ondernemers.

Het platform zet met die verandering de eigen doelstellingen scherper neer, legt stichtingsvoorzitter Cor Spek uit.

“Ondernemend Altena wil het ondernemerschap in de regio zichtbaar maken, verbinden en zinvol versterken. Dat doen we al tien jaar via allerlei kennissessies, ondernemersuitstapjes en netwerkmomenten. Relevante info en ondernemersnieuws deelden we al wel via onze socialmediakanalen, maar nog niet eerder via een daarop toegespitste website.”

Secretaris Henri Verhagen vult aan: “Met de missie die wij als stichting hebben, spelen wij in op een behoefte, namelijk het maximaal laagdrempelig bieden van voorzieningen waar ondernemers mee geholpen worden. Dat blijven onze bekende open coffees, alsook andere fysieke netwerkevenementen, zoals BizAwards Altena. Een nieuwswebsite is een prima aanvulling hierop, een platform waarop actualiteit gelezen kan worden en waarop ondernemers ook info kunnen delen.”

www.ondernemendaltena.nl