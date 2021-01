ALTENA • Gemeente Altena en woningcorporaties willen ‘bestaande mogelijkheden benutten voor vlotte realisatie van nieuwe sociale huurwoningen’, in de kernen waar daar behoefte aan is.

Dat staat in nieuwe afspraken die de gemeente, corporaties Woonstichting Land van Altena en Bazalt Wonen en ook de huurdersbelangenverenigingen voor 2021 hebben gemaakt.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid is een belangrijk punt, bij zowel de bouw van nieuwe woningen als bij al bestaande huurwoningen. Ook het vergroenen van de omgeving wordt hierbij meegenomen.

“We gaan komend jaar verder met het realiseren van nieuwe bouwprojecten in kernen waar niet veel gebouwd is”, zegt wethouder Hans Tanis.

“Het is goed dat er nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Het is vanzelfsprekend dat wij als partijen ook vol inzetten op duurzaamheid.”

Voor de opvang van kwetsbare en urgente doelgroepen is afgesproken om goed te monitoren om een goed beeld te krijgen van wat nodig is en de mogelijkheden. Hierbij wordt ook ingezet op regionale samenwerking.

Woonvisie

De nieuwe woonvisie van de gemeente Altena is dit jaar klaar en het is de bedoeling dat er in 2021 ook een gezamenlijke leefbaarheidsagenda komt, waarbij er gekeken wordt wat er nodig is om de leefbaarheid in de kernen in Altena te vergroten.