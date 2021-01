Nieuwjaarstoespraak burgemeester: ‘‘Komst coronavaccin zet deuren weer op een kier’

ALTENA • Burgemeester Egbert Lichtenberg kijkt met optimisme naar 2021. Dat zei hij maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak, die uitgezonden werd door Altena TV.

Lichtenberg vraagt zich af hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien, als mensen in de loop van het jaar gevaccineerd worden en het coronavirus uit onze samenleving ‘verbannen’ wordt.

“Gaan wij terug naar het oude gewoon of gaan wij samen naar een nieuw normaal? En wat is dat dan, dat nieuwe normaal? Ik kijk daar vol optimisme naar uit. Want wat ziet u als we de negatieve kanten van deze crisis eens weglaten? Wat als we proberen onder ogen te zien dat deze crisis, net als alle crisissen eerder, ook goede dingen voortbrengt? Zoals persoonlijke veerkracht en onderlinge saamhorigheid. We hebben als partners of gezin ook intenser samen kunnen zijn. We hebben geleerd dat thuiswerken eigenlijk prima kan. Dat ineens bijna alle files konden worden opgelost, omdat we ofwel niet meer de weg op gingen, of op andere momenten konden reizen. Dat we daardoor ook fors minder CO2-uitstoot hebben gehad. Hoe gaat u, hoe gaan wij daar in het nieuwe jaar mee verder?”

Ook vraagt hij zich af of we elkaar straks weer massaal handen gaan geven, familie en vrienden vaker knuffelen en weer met allerlei budgetvluchten op vakantie gaan.

Waard te ontdekken

“Of blijven we vaker en meer in ons mooie Nederland, waar prachtige plekken te ontdekken zijn. In dat geval kunnen we met recht zeggen dat Altena het waard is om te ontdekken.”

Volgens de burgemeester geeft de komst van een vaccin hoop en zet het deuren weer op een kier.

Groot optimisme

“Gooien we die gesloten deuren zonder nadenken weer wagenwijd open om te vervallen in oude gebruiken? Of openen we straks de deuren voorzichtig, met in ons achterhoofd het goede dat deze crisis in ons heeft bovengebracht? Kijken we misschien zelfs of er nieuwe deuren te openen zijn? De ervaringen van dit oude 2020 geven mij een groot optimisme voor het nieuwe 2021. Want we kunnen al het mooie dat ik zojuist benoemde, toch voortzetten? Kunnen we, zoals in 2020, ook in 2021 extra omzien naar elkaar? Hoewel knuffelen, omarmen, elkaar innig begroeten op dit moment niet mogelijk/wenselijk is, hebben we elkaar afgelopen jaar tóch stevig vastgehouden. Zijn we voorzichtig geweest met degenen die dicht bij ons staan. Laten we dat ook in het nieuwe jaar doen.”