Peter van den Heuvel na 28 jaar weg bij Woonlinie

Directeuren Peter van den Heuvel (Woonlinie) en Willem Bijl (Meander) tekenden in 2019 de intentieovereenkomst om samen verder te gaan.

REGIO • Peter van den Heuvel is niet langer directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonlinie.

Hij is 28 jaar werkzaam geweest voor Woonlinie. Zijn taken worden overgenomen door Margret van Wijk.

Van den Heuvel en de Raad van Commissarissen van Woonlinie hebben een verschil van inzicht over de nevenactiviteiten van Van den Heuvel, waarop zijn werkzaamheden voor Woonlinie ‘in goed overleg’ zijn beëindigd.

“De visie van de RvC en de heer Van den Heuvel over deze nevenactiviteiten in combinatie met de functie als directeur-bestuurder lopen uiteen”, zo staat in een verklaring van de RvC te lezen.

Het nieuws kwam naar buiten vlak voor de fusie van Woonlinie met Woonservice Meander, die per 1 januari verder zijn gegaan als Bazalt Wonen. “De fusie zal per 1-1-2021 onverminderd doorgang hebben”, aldus de RvC.