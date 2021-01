Werkendammers winnen miljoen euro bij Postcode Loterij

WERKENDAM • Het jaar begint spetterend voor vijftien deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met postcode 4251 AA: de Sasdijk in Werkendam.

De Postcode Loterij maakte zaterdag in RTL Boulevard bekend dat op die postcode de SuperPostcodePrijs van één miljoen euro is gevallen.

Postcode Loterij-ambassadeur Quinty Trustfull verraste samen met Jamie Trenité de winnaars middels een videogesprek.



In totaal vallen er vijftien deelnemers in de prijzen bij de uitreiking van deze SuperPostcodePrijs in Werkendam. Zij verdelen met elkaar het bedrag van één miljoen euro. Zij winnen bedragen variërend van 41.666 euro tot 83.333 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen in de Postcode Loterij.

Camper

Romy werd verrast met een cheque van 83.333 euro. “Ik droom ervan om een camper te kopen. Nu kan ik die droom waarmaken.”



Ook Wim wint 83.333 euro. “Dat is een mooi binnenkomertje in het nieuwe jaar. Als het weer kan, ga ik een cruise maken met mijn vrouw.”



Mariska wint 41.666 euro en weet wel raad met haar prijs. “Ik heb sinds anderhalf jaar een eigen huis dus daar kan ik nu mee aan de slag. Verder wil ik als het weer kan graag op vakantie met vrienden.”



PostcodeKanjer

Vrijdag werd in het programma ‘Postcode Loterij: De Weg naar 54,9 Miljoen’ door Postcode Loterij-ambassadeurs Winston Gerschtanowitz en Caroline Tensen bekend gemaakt dat de PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro is gevallen in de provincie Zuid-Holland.

In de winnende postcode spelen zeventien deelnemers mee met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal één miljoen euro. Om te voorkomen dat mensen bijeenkomen om de PostcodeKanjer met elkaar te vieren, stelt de loterij dit jaar de winnaars persoonlijk op de hoogte van de winst.

Het prijzengeld wordt binnen twee weken uitbetaald.