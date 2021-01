Brandweer: ‘Drukke jaarwisseling, ondanks lockdown en vuurwerkverbod’

In Rijswijk werd Oudejaarsavond een aanhangertje in brand gestoken. (Foto: Jurgen Versteeg)

ALTENA • Ondanks het vuurwerkverbod, de lockdown en de horecasluiting spreekt de brandweer in Midden- en West-Brabant van een 'drukke jaarwisseling'.

In totaal moest de brandweer 204 keer uitrukken. Dit zijn alle incidenten in de periode van 31 december 2020 00:01 uur tot 1 januari 2021 8:00 uur.

Vorig jaar werden 255 brandweeruitrukken geteld.

Meer autobranden

Hoewel er minder uitrukken waren dan in 2019, was de inzet wel intensiever. Er is aanzienlijke schade gemeld door zwaar vuurwerk en zijn er meer autobranden dan voorgaande jaren, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De meest in het oog springende incidenten vonden o.a. plaats in in Dussen en Rijswijk, aldus de veiligheidsregio.

Rijswijk

Omstreeks 21:30 uur is donderdag aan de Rijswijksesteeg een aanhangertje in brand gestoken. Op die bewuste kruising nabij de kerk wordt vaker gestookt. Er werd veel en zwaar vuurwerk gegooid. De mobiele eenheid heeft eerst de omgeving veiliggesteld, voordat de brandweer het vuur kon doven.

De brandweer van Woudrichem is later nog eens meerdere malen uitgerukt voor een brand aan de Rijswijksesteeg.

Genderen

De brandweer van Genderen is op Oudejaarsdag en -avond meerdere malen opgeroepen voor een brand aan de Van der Beekstraat in Genderen. Steeds brandde er een grote hoop met sloophout en andere rotzooi.

Wijk en Aalburg

Op Oudejaarsavond rond 18:00 uur is er een grote stapel met autobanden in brand gestoken op een speelpleintje aan de Molenhof in Wijk en Aalburg. De brandweer kwam ter plaatse. Toen de brandweer de blussing in wilde zetten, werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Dit was echter niet specifiek op de brandweer gericht.

Omstreeks 19:00 uur is een stapel autobanden in brand gestoken op het viaduct op de Veldstraat in Wijk en Aalburg. Het verkeer van de onderliggende N267 had wat hinder van het vuur. De brandweer heeft het vuur snel gedoofd en de banden aan de kant gelegd.

Omstreeks 22:30 uur is er een auto in brand gestoken op de kruising Perzikstraat en de Nijverheidstraat. De auto zat volgeladen met autobanden en andere rotzooi. De brandweer heeft het vuur geblust en een berger heeft de auto opgetakeld.

Ook werd een 19-jarige man uit Beesd in Wijk en Aalburg aangehouden, omdat er zwaar illegaal vuurwerk werd aangetroffen in zijn auto.

Veen

In Veen is donderdagavond rond 18:30 uur, ondanks de geldende noodverordening, opnieuw een autowrak in brand gestoken.

In het dorp zijn tijdens de nieuwjaarsnacht nog minimaal twee autowrakken in brand gestoken. Verder bleef het rustig. De mobiele eenheid stond wel de hele avond paraat.

Er is geen agressie of geweld tegen brandweerpersoneel gemeld, laat de veiligheidsregio weten. "Maar de ervaring leert dat de komende uren en dagen nog meldingen en of aangiften kunnen volgen."

De gemeente liet vrijdag al weten dat oud en nieuw in Altena 'beheerst' is verlopen.