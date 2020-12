HandicapNL reikt cheques uit in Dussen, Werkendam en Veen

DUSSEN/WERKENDAM/VEEN • HandicapNL heeft deze maand bij drie instellingen in Altena, waar mensen met een beperking wonen of werkzaam zijn, een cheque van elk ruim 1650 euro overhandigd.

De cheques werden uitgereikt aan de woonzorginstelling Tweede Thuis in Altena in Werkendam en Sosijn in Dussen. Beide instellingen willen met het geld allerlei binnen- en buitenspellen aanschaffen.

Ook lunchroom Je Kans in Veen mocht een cheque in ontvangst nemen en kan nu de gewenste handheld aanschaffen, waarmee bestellingen makkelijk en snel aan de keuken doorgegeven kunnen worden.

Deze drie uitgereikte bedragen vormden tezamen de helft van de opbrengst van de collecte van HandicapNL, die in september gehouden werd in verschillende dorpen in het Land van Heusden en Altena.

De andere helft gaat, net als andere jaren, in de landelijke pot en daarvan worden door het jaar heen ook allerlei mooie projecten van bekostigd.