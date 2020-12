Auto in brand gestoken op viaduct boven N267 in Andel

ANDEL • Op een viaduct over de N267 is een auto in brand gestoken. Het incident vond rond 18:00 plaats op de Duizendmorgen in Andel.

De auto stond bovenop het viaduct. De brandweer van Giessen werd opgeroepen om de brand te blussen. De politie en Mobiele Eenheid zijn met grote getale aanwezig in en om buurdorp Veen, waar ook vanavond wederom een auto vlam vatte.