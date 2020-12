Burgemeester Egbert Lichtenberg: ‘Hoopvol richting 2021’

ALTENA • Burgemeester Lichtenberg kijkt terug op een bewogen jaar. ‘Maar er zijn ook veel zaken goed gegaan.’

“Waar was u toen u hoorde dat corona ook Altena geraakt had?”, vroeg Egbert Lichtenberg de gemeenteraadsleden tijdens de laatste bijeenkomst van 2020, een extra vergadering over de impact van het coronavirus in de gemeente.

De burgemeester zelf weet het nog precies en hij zal ook nooit vergeten dat 2020 een schrikkeljaar was. Zaterdagavond 29 februari was hij bij zijn schoonouders toen hij gebeld werd dat de Nieuwendijkse Lea Kant als coronapatiënt in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem lag, slechts enkele dagen na de eerste besmettingen in Nederland, in Loon op Zand en Tilburg.

Lichtenberg zal ook nooit vergeten hoe snel het virus zich vervolgens verspreidde en hoeveel invloed corona heeft op de persoonlijke levens van mensen.

Verplichting

“Mensen werden ziek, kwamen te overlijden als gevolg van het virus. Verzorgingshuizen gingen op slot, echtparen werden gescheiden door glas. Ik heb verhalen gehoord van ambulancepersoneel dat elke dag wel twee coronapatiënten in Altena thuis ophaalt. En ondertussen zie je de mensen in de zorg, die het hele jaar door keihard werken. Onvoorstelbaar hoeveel inspanning daar geleverd wordt. Alleen daarom al hebben wij allemaal de verplichting om ons aan de coronaregels te houden om zo het virus in te dammen. Het klinkt misschien raar, maar in die zin ben ik blij met deze nieuwe lockdown.”

Want het aantal besmettingen moet naar beneden, zeker ook in Altena, vindt Lichtenberg. De gemeente wordt in de tweede golf hard geraakt door het virus. Ook de verpleeghuizen worden hard getroffen. “En dat hakt erin”, ziet Lichtenberg.

Grote gezinnen

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat corona zich in Altena gemakkelijk in de thuissituatie kan verspreiden, legt de burgemeester uit. “We hebben hier relatief veel grote gezinnen met sterke familiebanden. Mogelijk gekoppeld aan het hoge arbeidsethos in deze streek zorgt dat voor de hoge besmettingscijfers.”

Besmettingen vinden niet via de kerken plaats, klinkt het nadrukkelijk. “Dat blijkt ook uit gesprekken met de kerkgenootschappen. De kerken in Altena houden zich aan de geldende coronamaatregelen.”

Bij zijn aantreden had Lichtenberg zijn eerste jaar als burgemeester anders voorgesteld. Hij zou op kennismakingstournee gaan om Altena te leren kennen, de kernen ingaan, evenementen bezoeken. “Dat is nu allemaal anders, maar er zijn dit jaar ook veel zaken goed gegaan.”

Verhuizing

Hij noemt zijn verhuizing naar Sleeuwijk, waardoor de burgemeester en zijn gezin zich nu daadwerkelijk onderdeel van Altena voelen, als voorbeeld van een lichtpuntje het afgelopen jaar en ook de grote hoeveelheid werk die door de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad verzet is om de jonge fusiegemeente op stoom te krijgen.

“De raad heeft altijd in beperkte samenstelling fysiek doorvergaderd en dat is maar goed ook, want zo kon al dat belangrijke werk doorgaan.”

Jaarwisseling

Inmiddels staat het nieuwe jaar voor de deur. “We sluiten 2020 weliswaar onrustiger af dan ik had gehoopt, maar ik hoop dat de jaarwisseling fijn en rustig verloopt voor de inwoners van Altena en de hulpdiensten”, zegt Lichtenberg.

Hij kan de argumentatie achter het landelijke vuurwerkverbod goed volgen. “Vuurwerk is nu eenmaal gevaarlijk. Die vuurwerkslachtoffers kan de zorg er nu echt niet bijhebben.”

Lichtenberg kijkt hoe dan ook positief naar het nieuwe jaar. “Ik ga hoopvol richting 2021.”

Vaccinatieprogramma

De verwachting is dat het aantal coronabesmettingen weer gaat dalen en het vaccinatieprogramma wordt zoals het er nu naar uitziet vanaf begin januari uitgerold.

“Ik snap best dat mensen vragen hebben over de snelheid waarmee het coronavaccin ontwikkeld en goedgekeurd wordt, maar ik vertrouw op de wetenschap en dat mogen de inwoners van Altena ook doen. Ik heb er vertrouwen in dat het vaccineren goed en veilig gebeurt. Ik heb geen beeld van de vaccinatiebereidheid in de gemeente, maar als het helpt dat ik me op beeld laat vaccineren dan doe ik dat.”

Eerder gaven o.a. landelijk ic-voorzitter Diederik Gommers en oud-presidenten Bill Clinton en George W. Bush al aan dat ze zich best voor de camera willen laten vaccineren.

Evenementen

Vaccinaties zullen er mede toe moeten leiden dat Altena volgend jaar weer stap voor stap open mag en dat er weer evenementen kunnen plaatsvinden.

“Wanneer dat weer kan is koffiedik kijken, maar je ziet dat inwoners zelf de mouwen uitsteken binnen de mogelijkheden die er zijn. Evenementen tussen de eerste en tweede golf zijn perfect verlopen, dus ik ga ervan uit dat ook nieuwe plannen op voorhand goed georganiseerd worden.”