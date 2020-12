Geen opnamestop in Beatrixziekenhuis, wel neemt de druk toe

GORINCHEM • In tegenstelling tot het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is er vooralsnog geen sprake van een opnamestop in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

“Wel zien wij de druk en de toestroom van patiënten oplopen”, vertelt Dionny Puyman van het Beatrixziekenhuis. “We proberen zoveel mogelijk patiënten uit te plaatsen om ruimte te houden, maar ook landelijk neemt de druk toe.”

Net als eerder dit jaar heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht weer een opnamestop ingesteld. Er is sinds maandagmiddag alleen nog plaats voor echte spoedgevallen.

De zorg staat onder druk vanwege het oplopende aantal coronapatiënten en ziekteverzuim onder het personeel als gevolg van Covid-19. Hoe lang de opnamestop in Dordrecht gaat duren, is nog niet bekend.