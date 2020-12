Het Willem verkoopt 2000 oliebollen voor het goede doel

WIJK EN AALBURG • Iris, Renske, Serena en Kyra van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg verkochten deze maand 2000 oliebollen voor het goede doel. Met de actie haalde ze zo’n 700 euro op voor onderzoek naar de Ziekte van Krabbe.

Iris: “Bij de lessen godsdienst maakten we een presentatie over een goed doel. Ik wist meteen dat ik dat voor Fenne wilde doen. Fenne was mijn buurmeisje die op jonge leeftijd is overleden aan een stofwisselingsziekte. Haar ouders zamelen met Trots op Fenne geld in voor de Ziekte van Krabbe, om onderzoek mogelijk te maken naar deze ziekte.”

De vier meiden maakten niet alleen hun presentatie, ze wilden ook wat doen. Kyra: “In december verlangt iedereen naar oliebollen. Bakkerij van Horssen was meteen bereid ook mee te doen. Arthur van Horssen bakte 2000 oliebollen en wij verkochten ze aan al onze leerlingen, medewerkers van het Willem en familie en vrienden. Meneer Monteau, een docent op onze school kocht de meeste. Al zijn leerlingen deden mee en samen kochten ze veel zakken die ze deelden. Ik ben er best wel trots op dat we zo 700 euro ophaalden.”

“Het was ook bijzonder om te doen”, vertelt Iris. “Voor mij misschien nog wel wat meer, omdat Fenne mijn buurmeisje was. De ouders van Fenne waren ons dankbaar voor de oliebollen verkoop.”

Donaties zijn altijd welkom. Meer via onderstaande website.

www.stofwisselkracht.nl/teams/team-trots-op-fenne