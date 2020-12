SGP-raadslid reageert op onderzoek RIVM: ‘Kerk niet de oorzaak van hoge aantal besmettingen’

REGIO • Theo Meijboom, fractievoorzitter en raadslid voor de SGP in Altena, heeft gereageerd op de uitkomst van het RIVM-onderzoek dat stelt dat ‘christelijke gemeenten’ oververtegenwoordigd zijn in de lijst van coronabrandhaarden in Nederland, waaronder Altena. “De feiten zijn de feiten, maar dat zo’n verband wordt gelegd geeft mij gemengde gevoelens.”

Volgens Meijboom is het niet terecht dat de kerken aangewezen worden als oorzaak.

“De kerken liggen in deze tijd onder een vergrootglas, maar die spelen hier geen rol in. Als ik kijk binnen onze eigen gemeente is uit het bron- en contactonderzoek niet gebleken dat een kerk kan worden aangemerkt als hotspot. Er wordt heel streng gecontroleerd op het naleven van de regels.”



Wel erkent hij de rol van de christelijke cultuur in het hoge aantal besmettingen.

Sociale leven

“Het probleem ligt veel meer in het sociale leven. Dat geld niet alleen voor Altena, maar ook voor bijvoorbeeld Urk en Veenendaal. Het sociale leven binnen de christelijke gemeenschap is gewoon heel erg sterk. Veel gezinnen ontmoeten en bezoeken elkaar. Daarin gaat het virus rond. Natuurlijk is het ook zo dat christelijke gezinnen over het algemeen groter zijn. Als er één besmet raakt in een gezin gaat het hard.”

Meijboom snapt de theorie, maar baalt dat de ogen direct op de kerkgang worden gericht.

Oppervlakkig

“Ik vind het jammer dat gelijk de link wordt gelegd met de kerk, omdat ik weet dat zij juist heel erg voorzichtig zijn. Mensen die dit soort berichtgeving oppervlakkig lezen wijzen gelijk naar de kerk. Een ‘onderzoek’ als deze helpt daar niet bij. Daarmee verdwijnt ook het respect voor het geloof.”



Daarnaast werpt hij de opmerkingen dat de kerk momenteel ‘gewoon’ doorgaat ver van zich af.

“Het kerkelijke leven is onder normale omstandigheden heel erg bloeiend. Er is een rijk verenigingsleven. Dat is allemaal gestopt nu. Ook hier is echt diep in het vlees gesneden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”