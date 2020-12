Noordwaard in de race voor ‘Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland’

WERKENDAM • Enkele bewoners aan de Lijnoorden in de Noordwaard hebben zich aangesloten bij de NEFOM, de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen. Tevens is het gebied aangemeld voor de verkiezing tot het ‘Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland’.

Noordwaardbewoner Leo Fluitman is samen met zijn buurman Edwin van Loon één van de aanjagers om zich aan te sluiten bij de NEFOM, een federatie van bewonersgroepen die last hebben lawaai door motorgeweld. Inmiddels hebben zich 61 groepen aangemeld bij de NEFOM. Vooral in de zomer zorgen groepen motorrijders voor veel overlast in de Noordwaard.

3000 motoren

“Dat begint al in maart en gaat bij zacht weer door tot in november. Zondag is de hoogtijdag. Veel motoren komen via de pont van Dordrecht, dan begint het om elf uur tot laat in de middag. Je hoort de motoren dan al van ver aankomen. In de avond worden soms races gehouden met een stuk of vijf motoren die dan rondjes rijden door het gebied. In het hele seizoen gaat het om zeker 3000 motoren.”

De NEFOM wil graag naar een maximum aantal decibels. Veel mensen die een motor aanschaffen zetten er direct een knalpijp op. “Dat is niet verboden, maar in een stiltegebied is het maximum aantal decibels 46, maar in het gebied wordt niet gehandhaafd. Dat is ook bijna een onmogelijke opgave voor wijkagenten en boa’s. Een bord met stiltegebied helpt ook niet”, zo stelt Fluitman.

In de Noordwaard staan meerdere borden met stiltegebied, zoals bij de veerstoep van de pont bij de Kop van ‘t Land.

De NEFOM is nu een verkiezing begonnen van het ‘Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland’ om zo aandacht te vragen voor de geluidsoverlast van motoren. Inschrijven kan tot 18 januari. Nederland kent zo’n honderd stiltegebieden. Ook de Noordwaard is inmiddels aangemeld voor de verkiezing tot ‘Lawaaiigste Stiltegebied van Nederland’.