Nieuwe zorgouders voor Thomashuis Almkerk

ALMKERK • Het Thomashuis in Almkerk heeft sinds 1 november van dit jaar een nieuw paar zorgouders. Annelies (48) en Marco (49) Tichelaar hebben het stokje overgenomen van Jan Hoebink en Ine Ydema, die de afgelopen tien jaar aan het hoofd stonden van het zorggezin.

“Het Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking”, vertelt Annelies.

“Als zorgondernemer woon je ook in het huis, zodat je 24 uur zorg kan verlenen. We proberen hier wel zo gewoon mogelijk te wonen. We houden het heel huiselijk.”

Dat huiselijke aspect is een groot voordeel, vindt Annelies. “De zorg is gewoon echt nog kleinschalig. Het is in principe een groot gezin. We hebben er eigenlijk acht kinderen bijgekregen.”

“Natuurlijk moet je er aan wennen. Het is een beetje ‘Ik Vertrek’, maar dan in Nederland. Je hele leven is compleet anders. Je staat 24 uur per dag aan als je hier woont, maar daar krijg je ontzettend veel mooie dingen voor terug.” Het Thomashuis in Almkerk is er een van velen. Na een selectieprocedure kregen Annelies en Marco een plek in het dorp.

Verhuizing

Het betekende een verhuizing, die voor het stel meer dan goed uitpakte: “Wij komen hier niet vandaan, maar uit Hendrik-Ido-Ambacht. We hebben hier wel echt een heel warm welkom gekregen. Er zijn zoveel mensen betrokken bij het Thomashuis. Dat helpt ons echt.”

Wat de plannen zijn voor de aankomende periode? “We willen het huis graag opknappen, moderniseren. We willen het hier gewoon zo gezellig mogelijk maken voor iedereen en zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het gewone leven.”