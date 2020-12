Burgemeester Lichtenberg doet beroep op inwoners Veen: ‘Gebruik gezond verstand’

VEEN • Burgemeester Lichtenberg heeft zijn reactie gegeven op de incidenten die de afgelopen dagen in Veen hebben plaatsgevonden, waarbij meerdere auto’s in de brand werden gestoken en gisteravond de brandweer met vuurwerk werd bekogeld.

In zijn statement doet hij een oproep aan de inwoners van Veen: ‘’Praat met elkaar en denk na of jullie dit gebruik werkelijk op deze manier in stand willen houden. Juist deze decembermaand die voor veel inwoners moeilijker is dan andere jaren in verband met ziekte en verdriet om mensen die er niet bij zijn, leent zich niet voor dit soort ongeregeldheden.’’

De situatie in Veen wordt door burgemeester Lichtenberg omschreven als ‘onrustig’. Hij stelt dan ook dat het op deze manier niet verder kan, en waarschuwt daarbij: ‘’We willen niet toe naar een situatie dat we aanvullende maatregelen moeten nemen, dus ik roep iedereen op om met respect voor elkaar en juist in omzien naar elkaar, ook richting hulpverleners, zich te gedragen op een verantwoorde manier.’’

