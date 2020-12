‘Negen van tien coronabrandhaarden in christelijke gemeenten’, ook Altena

REGIO • De gemeente Altena is één van de gemeenten die momenteel worden bestempeld als 'coronabrandhaard'. Landelijke media als Trouw en NU.nl berichtten vandaag dat met name 'christelijke gemeenten' oververtegenwoordigd zijn in de lijst.

Uit cijfers is gebleken dat de gemeente Altena hier geen uitzondering op is. Het RIVM toetste de gemeenten op basis van het stemgedrag bij de laatste verkiezingen.

Van de twintig gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners kunnen veertien worden aangeduid als christelijk, zo blijkt uit berekeningen van het RIVM. In de 'top-20' van coronameldingen per gemeente staat Altena op de derde plaats.