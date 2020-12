Drive-in kerstnachtdienst Hank gekwalificeerd als ‘evenement’, bijeenkomst mag niet doorgaan

HANK/REGIO • De drive-in kerstnachtdienst van Vrije Evangelische gemeente De Burcht uit Sleeuwijk die op kerstavond plaats zou vinden, gaat niet door. Dat is besloten na een overleg tussen burgemeester Lichtenberg (gemeente Altena) en De Burcht.

De dienst kwam recentelijk al in opspraak. De ophef volgde na landelijke publicaties en kritische uitspraken van de lokale politiek, waarbij werd aangevoerd dat het organiseren van een grootschalige drive-in niet rijmt met de besmettingscijfers in de gemeente Altena.

De gemeente heeft inmiddels juridisch laten toetsen of de drive-in kerkdienst past binnen de huidige regelgeving. Dat blijkt niet het geval te zijn. Tijdens een overleg tussen De Burcht en de gemeente is die boodschap medegedeeld.

Uit een gezamenlijk statement komt nu de conclusie: “De huidige geplande bijeenkomsten vallen niet onder de Wet Openbare Manifestaties. Dat betekent dat de bijeenkomsten vallen onder het begrip ‘evenement’. Evenementen zijn in deze huidige periode in ons land niet toegestaan en derhalve mogen de bijeenkomsten niet doorgaan.”

De organisatie van de drive-in dienst geeft aan te betreuren dat dit besluit zo laat heeft moeten plaatsvinden. ‘’We hebben deze diensten zeer zorgvuldig voorbereid zodat het op een veilige manier kan gebeuren.’’

Wel zeggen ze: ‘’Wij begrijpen ook de dilemma’s waar de lokale overheid mee te maken heeft en willen niet ten koste van alles in deze vorm hier aan vasthouden.’’

De Burcht is nu van plan het evenement te vervangen door een live-uitzending. Daarnaast zullen ze alle mensen die gereserveerd hebben persoonlijk benaderen en uitnodigen om de dienst digitaal te volgen.

Compliment

Burgemeester Lichtenberg spreekt zijn lof uit voor het aanpassingsvermogen van de Sleeuwijkse kerk: “Ik wil de organisatoren van deze bijeenkomsten oprecht complimenteren. Zij zoeken in deze moeilijkere tijd voor ons allemaal manieren om het geloof samen te belijden op een manier die ook coronaproof en verantwoord is. Juist in deze kerstperiode is het samen kunnen vieren van de geboorte van Christus voor veel mensen enorm belangrijk. Dat geldt ook voor mijzelf als persoon.”

‘Niks illegaals’

Eerder gaf de organisatie in een gesprek met deze krant aan ‘niks illegaals’ te doen. ‘’Wij zien op tal van andere plekken ook creatieve oplossingen. Die creativiteit wordt in heel Nederland gezocht. Als kerk gebruiken we die creativiteit ook, maar waar het ons bovenal om gaat is de boodschap van Jezus verkondigen op kerstavond.’’