Wensboom Sleeuwijk een geslaagde actie: ‘Mensen komen vaak kijken’

SLEEUWIJK • Het is een prachtig gezicht; de versierde wensboom in de Schoolstraat in Sleeuwijk. Hoewel de boom zelf al op veel aandacht kan rekenen, is de achterliggende gedachte misschien nog wel mooier.

Het concept van de wensboom is simpel: mensen konden onderaan de boom een briefje in een kist stoppen, met daarop de gegevens van iemand die wel wat extra aandacht verdient in deze tijd. Dat mocht ook voor mensen buiten Sleeuwijk zijn. Aan die oproep werd gehoor gegeven. Het resultaat: twintig inzendingen.



Het idee is afkomstig van de straatbewoners, die zowel materieel als qua inspanning de krachten hebben gebundeld voor dit mooie initiatief. ‘’We hebben een buurtvereniging in de straat. Daarmee doen we elk jaar wel leuke activiteiten’’, vertelt Noëlle Baks, een van de betrokkenen. ‘’Wij hebben natuurlijk ook gemerkt dat dat dit jaar niet kon, net als voor veel anderen. Daarom kwamen we op het idee van een wensboom, waarmee we de mensen die het net wat extra zwaar hebben gehad willen helpen met een kerstpakket.’’



‘’Het afgelopen jaar hebben we de boom ook versierd’’, vervolgt ze. ‘’Dat doen we met elkaar. Het optuigen en voorbereiden wordt vaak door dezelfde mensen gedaan. Dat is een groepje van tien. Voor de samenstelling van de pakketten hebben we de hele straat ingeschakeld. Iedereen die wat kon missen heeft meegedaan, dat is wel heel erg leuk.’’

Naast het leuke aanzicht en de warme actie, was het ook voor de straat zelf een opsteker in de coronatijd. ‘’Het is zeker leuk ja, vooral omdat het versieren gewoon buiten was. Dan zie je elkaar weer een beetje.’’

Drukbezocht

Met de uitgebreide collectie slingers, kerstballen en verlichting is de wensboom een trekpleister voor de regio. ‘’Onze straat staat op dit gebied sowieso wel goed bekend, dus mensen komen vaak kijken. Afgelopen weekend was het tijdens ‘Kerst in Altena’ ook weer druk met kinderen. We hebben best wel wat aanloop gehad.’’



Tevreden

Ondanks dat het nog niet afgelopen is, kijkt Noëlle al tevreden terug. ‘’Het is goed bevallen. Met twintig reacties mogen we heel blij zijn.’’

De twintig ingeleverde briefjes staan tegenover de twaalf beschikbare pakketten. Om uiteindelijk te bepalen wie de pakketten zullen ontvangen, is geloot. Het afleveren bij de gelukkige winnaars gebeurt woensdag.



Over de vraag of het concept voor herhaling vatbaar is, wordt nog nagedacht. Voor wie nog snel een kijkje wil gaan nemen: de wensboom wordt in de tweede week van januari afgebroken.