Leden KBO Hank verrast met fruitdoosje

HANK • Afgelopen maandag werden alle 247 leden van de KBO afdeling Hank verrast met een fruitdoosje.

In deze coronaperiode worden de leden hard getroffen. Bijna 80% is 70 jaar en ouder, waardoor ze binnen de risicogroep vallen. Het bestuur heeft daarom besloten om bij alle leden een fruitdoosje te bezorgen, om iedereen een hart onder de riem steken. Het bestuur hoopt tevens in het nieuwe jaar alle leden weer te mogen ontvangen bij de activiteiten van KBO Hank.