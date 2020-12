GGD West-Brabant gaat vaccineren in Amphia Ziekenhuis Breda

REGIO • De GGD West-Brabant start vanaf 18 januari met de eerste vaccinaties. Deze zullen plaatsvinden in het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda.

Dat maakte de GGD West-Brabant vandaag bekend. Het Amphia Ziekenhuis is een van de drie locaties in heel Noord-Brabant waar de eerste vaccinatieronde plaats zal gaan vinden. Deze ronde is voor zorgpersoneel werkzaam in de verpleeghuizen, gevolgd door medewerkers van de gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Naast het beschikbaar stellen van ruimte levert Amphia ook personele ondersteuning.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het inrichten van de priklocatie, waarbij rekening wordt gehouden met voldoende afstand bij de wachtrijen, registratiepunten en medische loketten met artsen. De GGD West-Brabant kan tot in de tweede helft van 2021 gebruik maken van de locatie.