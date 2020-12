De Schans haalt 4000 euro op voor Serious Request

SLEEUWIJK • De sponsorloop kon vrijdag door corona dan wel niet doorgaan, de leerlingen van De Schans hebben in totaal toch een mooi bedrag 4000 euro opgehaald voor de actie Serious Request van radiozender 3FM.

De bedoeling was dat de leerlingen van de Sleeuwijkse school tijdens de kerstviering met hun eigen klas en twee begeleiders 8,5 kilometer zouden gaan lopen tussen Sleeuwijk en Woudrichem.

De Schans hoopt In april met de paasviering de sponsorloop alsnog te houden.

Rode Kruis

Met 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 komt 3FM dit jaar in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat.

In de week voor kerst (van 18 t/m 24 december) gaan drie dj-teams in lockdown vanaf Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.