Linzenburger Schouten Europe nog steeds succesvol

GIESSEN • Het Giessense familiebedrijf Schouten Europe BV heeft de Innova Klassiek Award 2016-2020 gewonnen.

In een zeer competitieve markt heeft de linzenburger van Schouten volgens supermarktondernemers al vier jaar zijn waarde op het schap bewezen.

De Innova Klassiek wordt uitgereikt door de Levensmiddelenkrant en is de enige award voor succes op lange termijn en één van de weinige brancheprijzen die wordt toegekend op basis van de waardering van retailers.

Annemiek Vervoort, product manager bij Schouten, vertelt: “Onze linzenburger was vanaf het allereerste moment een groot succes en is dat tot op de dag van vandaag. Deze award is een geweldige waardering voor ons.’’

Enquête

De toekenning van de Innova Klassiek 2016-2020 is tot stand gekomen op basis van een telefonische enquête onder zelfstandige supermarktondernemers.

De Levensmiddelenkrant vraagt hen om een beoordeling te geven over de genomineerde producten die in 2016 zijn geïntroduceerd.

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. Schouten heeft één van de meest uitgebreide en gevarieerde assortimenten ter wereld.

De producten worden voornamelijk onder huismerk verkocht in supermarkten in binnen- en buitenland. Ook ontwikkelt Schouten veel producten op basis van klantvraag.