Engel van der Stelt kent elke straat in Werkendam

WERKENDAM • Iedere morgen ging Engel van der Stelt (65 jaar) met plezier naar zijn werk. Na 50 dienstjaren bij de gemeente Werkendam en de laatste twee jaar bij de gemeente Altena zwaait hij nu af.

In die 50 jaar is er bijna geen straat in Werkendam waar hij niet gewerkt heeft. Of het nu gaat om de aanleg, openbare verlichting of riolering. Maar de klussen in de haven van Werkendam behoren tot zijn favorieten.

Aanvankelijk aarzelt hij bij het verzoek tot een interview, maar als hij eenmaal begint te vertellen is hij niet meer te stuiten. Moeiteloos somt hij de vele klussen op waar hij bij betrokken is geweest.

Het begon allemaal toen hij als vijftienjarige jongen van school kwam als leerling tekenaar. De toenmalige gemeentedirecteur Schermers vroeg of hij niet bij de gemeente wilde komen werken.

Prachtige carrière

“Ik had al bij een bedrijf gesolliciteerd, maar bij de gemeente leek me ook wel wat. Later heb ik in de avonduren de MTS gevolgd en weer later ben ik projectleider geworden. Ik heb een prachtige carrière gehad, heel veelzijdig ook en echt niet alleen maar infrastructuur.”

Als hij aan een opsomming begint, vallen vooral de lange jaren van betrokkenheid op. Zo’n 25 jaar bij de veerdienst naar Hardinxveld, twintig jaar bij Pontje Steur, 40 jaar openbare verlichting, 31 jaar gladheidsbestrijding plus nog eens gigantisch veel projecten. Eén van de mooiere projecten is het tunneltje in de Werkensedijk dat in 2009 zorgde voor een betere ontsluiting van de Werkense polder. Zo bedacht hij hoogstpersoonlijk de golvende, blauwe betegeling langs de wanden.

Beatrixhaven

“Maar de haven was mijn hobby. Zo is in mijn tijd de Beatrixhaven aangelegd. In 2005 hebben we de kademuur in de Biesboschhaven vernieuwd, toen heb ik ook geweldig samengewerkt met mijn zwager bij het bedrijf Hakkers. Maar we hebben ook de autosteiger vernieuwd en het havenkantoor verplaatst en alle infra weer aangesloten, dat waren echt prachtige klussen. De haven is toch de economische motor van Werkendam.”

In al die 50 jaar heeft Van der Stelt zich ‘zelden tot nooit’ een ambtenaar gevoeld.

“Ik ging altijd naar de mensen toe, als iets niet kon dat vertelde ik dat ook eerlijk. Zo krijg je respect en vertrouwen, daarvoor heb je wel overtuigingskracht nodig. In de Havenstraat moesten we bij 57 woningen de riolering in huis vernieuwen, mensen gaven me dan gewoon een sleutel van hun woning. Je moet altijd naar de mensen toe gaan, je moet in hun huid kruipen en mensen nooit voor de gek houden. Zo kwam ik bij heel veel mensen binnen en bouwde een enorm netwerk op. Als we ergens bezig waren, kwamen mensen soms ‘s avonds om elf uur nog aan de deur. Zo hebben we in 2014 en 2015 geweldige wateroverlast gehad, dat waren hectische tijden. In Werkendam hebben we toen bij de sloop van De Kwinter een nieuwe kelder aangelegd voor de waterafvoer bij de Van Heldenstraat. Ja, ik weet nog dat De Kwinter gebouwd is, maar ik heb ook de sloop meegemaakt. En we hebben het na de bouw van Vlechtwerk buitenom weer netjes gemaakt. In al die jaren heb ik wel gemerkt dat een gebouw alles mag kosten, maar voor de buitenkant is dan geen geld meer, terwijl dat wel bijdraagt aan de leefbaarheid.”

Door de jaren heen werkte Engel op veel verschillende plekken. Hij begon aan de Merwestraat in de ‘glazen kooi’ achter het oude gemeentehuis op Hoogstraat 38, daarna werkte hij in een oude pastorie aan de Lijnbaan. De mooiste tijd vond hij zelf in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan, later werd aan het Raadhuisplein een nieuw gemeentehuis gebouwd.

Callcenter

Zijn laatste werkplek was op het gemeentehuis in Almkerk, dat hij bestempelt als een soort ‘callcenter’, waar het altijd rumoerig was. Ook het werk veranderde door de jaren heen, vooral de automatisering stuitte hem op het laatst tegen de borst.

“Ik ben begonnen aan de tekentafel met waterpas en wij werkten nog analoog. Maar op het laatst kregen we steeds nieuwere versies van de beheerspakketten. Het leek wel of die automatisering steeds sneller ging. Ik ben meer van de inhoud dan van het proces. Ik wil het liefst iets maken.”

Ook de stroperigheid door toenemende wet- en regelgeving kan hij niet waarderen. “Toen ik pas begon werkten er misschien negen of tien mensen bij de gemeente en bouwden we 300 huizen per jaar. In 1996 konden we met de Deltawet Grote Rivieren de dijk direct snel aanpakken.”

Brandweer

Naast zijn reguliere werk was Van der Stelt maar liefst 34 jaar vrijwilliger voor de brandweer. Zo werd onder zijn leiding de Werkendamse brandweer in 2007 Nederlands kampioen, Acht jaar lang was hij ondercommandant en hij kreeg zelfs nog de kans beroeps te worden. Toch bleef hij vrijwilliger en was intensief betrokken bij de opleidingen en de brandweerwedstrijden.

Pas vijf jaar geleden stopte hij als bevelvoerder in de rang van brandmeester, bij zijn afscheid in 2016 kreeg hij een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Met zijn vertrek bij de gemeente Altena gaat veel kennis van alle civieltechnische werken verloren.

In al die jaren werkte hij veel samen met zijn collega’s Coen Prenger en Roel van Zeelst. Ook zij gaan over niet al te lange tijd met pensioen. “We hebben veel specialistische dingen gedaan. Belangrijk is altijd dat je vooraf goed nadenkt wat je gaat doen. Zo is er in al die jaren niet echt veel verkeerd gegaan. Ik heb ook weinig met boze mensen te maken gehad.”

Havenlichten

Inmiddels heeft Engel van der Stelt afscheid genomen op het gemeentehuis, officieel is hij nog tot 1 februari 2021 in dienst. In het nieuwe jaar is hij nog wel betrokken bij twee nieuwe havenlichten met zonnepanelen die medio januari worden geleverd. Daarna gaat hij zijn dagen vullen met vissen, wandelen met de hond en genieten van zijn kleinkinderen.

“Ik blijf natuurlijk altijd om me heen kijken, maar ik ga me nergens meer mee bemoeien, die tijd heb ik gehad.”