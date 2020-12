Lions Club Werkendam: ‘Dorpsleven is heel belangrijk’

ALTENA • Lions Club Werkendam stak 11.000 euro in het verenigingsleven. ‘Je moet er niet aan denken dat dat omvalt.’

‘Superbedankt voor de mooie bijdrage, die gaan we zeker goed benutten voor het orgel.’ ‘Hartelijk dank voor deze mooie bijdrage! Hiermee kunnen we de buitenspeelplaats nog mooier maken.’ ‘Mede namens alle leden van Showkorps Wilhelmina onze hartelijke dank en we hopen dat volgend jaar onze taptoe weer door kan gaan in Sleeuwijk en daar kunnen we dit bedrag mooi voor gebruiken.’

Zomaar wat enthousiaste reacties op de hulpactie van Lions Club Werkendam, die afgelopen weken door corona getroffen verenigingen en instellingen een financieel steuntje heeft gegeven.

Win-winsituatie

Niet in de laatste plaats tot grote tevredenheid van Coen Hartman, secretaris van de Lions Club.

“Het is heel dankbaar werk en tegelijkertijd een win-winsituatie. De verenigingen zijn geholpen en wij hebben weer potentiële goede doelen erbij.”

Het was Hartman zelf die in september het idee opperde om namens de Lions Club wat te doen voor de gemeenschap. Normaal gesproken haalt de club bijvoorbeeld met de jaarlijkse haring party bij Achilles Veen en de Lions Golfdag geld op voor goede doelen. Ook doen de Lions ieder najaar mee met het project ‘Oog voor elkaar’ en sponsoren ze de organisatie van de Matthäus Passion op Goede Vrijdag in Gorinchem.

“Maar dat zat er dit jaar vanwege het coronavirus allemaal niet in”, vertelt Hartman, die zag dat vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, goede doelen hard worden getroffen door de gevolgen van het virus. Zij kunnen bijna nooit terugvallen op overheidssteun, dus stelde Lions Club Werkendam het Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds in.

Vakantiebungalows

Heel Altena kon een aanvraag indienen voor het totaalbedrag van 10.000 euro en dat bedrag werd uiteindelijk zelfs nog verhoogd. Het geld komt van de verkoop van twee aangepaste vakantiebungalows voor gehandicapten en mindervaliden op het prachtige bosrijke bungalowpark De Kievit in Baarle-Nassau, die de Werkendamse Lions veertig jaar lang in bezit hadden.

“Ik denk dat veel muziekverenigingen elkaar opgebeld hebben en elkaar gewezen hebben onze actie”, zegt Hartman lachend. “Veel van hen kunnen nu natuurlijk niet repeteren of optreden, terwijl de zaalhuur bijvoorbeeld wel doorloopt. Je merkt dat muziekverenigingen en fanfares écht belangrijke dingen zijn in een dorp. Ik wist bijvoorbeeld niet eens dat er in Uitwijk ook een fanfare zat. Het spreekt mij erg aan dat we wat aan deze goede doelen hebben kunnen geven.”

Maar niet alleen de fanfare is belangrijk in een gemeenschap, constateert Hartman als hij rondkijkt in zijn eigen woonplaats Hank. Hij wijst ook op de plaatselijke carnavalsstichting en voetbalvereniging Be Ready, waar hij graag met vrienden naar een wedstrijd gaat kijken, net als bij andere clubs in de streek. Een potje tennis speelt Hartman eveneens graag.

“Dat dorps- en verenigingsleven in Altena is heel belangrijk, net als al die vrijwilligers die daarvoor zorgen. Dat wist ik al, maar door onze actie word ik nog eens goed met de neus op de feiten gedrukt. Kijk ook eens naar het Inlooppunt in Werkendam, die bij ons een aanvraag gedaan heeft. Mensen kunnen hier terecht voor een praatje of een kopje koffie. Je moet er toch niet aan denken dat dat omvalt door corona? Onze bijdrage is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar het helpt in ieder geval een beetje.”

Minder elitair

Het laat tegelijkertijd zien dat de Lions Club minder elitair is dan veel mensen denken, stelt Hartman.

“Ik ben blij dat we ons deze keer ook op de kleinere doelen hebben gericht, zoals o.a. de muziekverenigingen, De Vishaler en De Zilvermeeuwen in Woudrichem, Scouting Loevestein en De Kunstkring in Sleeuwijk. Verschillende grotere doelen, zoals De Bloesemhoff in Andel, Het Kornhuys in Dussen en Stichting Sport en Spel Gehandicapten uit Andel, ontvingen overigens ook nog een flinke donatie. Ik hoop dat we met dit initiatief laten zien dat de Lions met hun motto ‘We Serve’ midden in de samenleving staan. Het Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds was dit jaar een uitnodiging, maar wij en ook de andere serviceclubs in Altena staan altijd open voor hulpaanvragen van vrijwilligers.”

De coronasteun is zo ongeveer het enige wapenfeit van Lions Club Werkendam in 2020, want ook voor de serviceclub ligt alles stil. Normaal gesproken worden dus meerdere fundraisingactiviteiten georganiseerd, net als een nieuwjaarsbijeenkomst en bedrijfsbezoeken. Het bestuur komt twee keer per maand samen in De Koppelpaarden in Dussen. De club telt 26 leden, afkomstig uit verschillende beroepsgroepen.

Jongeren

Ze kunnen wel wat nieuwe aanwas gebruiken. “Zeker wat jongeren”, benadrukt Hartman. Hij hoopt dat Lions Club Werkendam volgend jaar net als iedereen de draad weer kan oppakken en dat bijvoorbeeld ook het uitwisselingsprogramma voor jongeren tussen de 16 en 22 jaar weer kan plaatsvinden. “Wij willen op die manier bijdragen aan hun zicht op de wereld. Het is doorgaans een onvergetelijke ervaring voor die jongeren.”