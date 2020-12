Sjaak en Bea Stoop: ‘Gewoon bellen, wij bezorgen’

WERKENDAM • Ook CIGO Stoop in Werkendam gaat in deze nieuwe lockdown over op bezorgen. Toch loopt het nog geen storm met het aantal bestellingen, ook niet van vaste klanten.

“Mensen voelen een bepaalde schroom om hun tabak en loten te laten bezorgen. Ze vinden het vervelend dat wij dat voor hen doen. Ze komen hun artikelen liever halen, maar dat gaat niet door de nieuwe coronamaatregelen”, merken Sjaak en Bea Stoop, die de speciaalzaak aan de Kruisstraat al decennia runnen.

Tijd genoeg

“Maar in die zin hoeven ze geen medelijden met ons te hebben, hoor. We hebben nu tijd genoeg en we grijpen alles aan om in deze periode nog wat omzet te draaien. Iedereen kan bellen, mailen of appen.”

Het echtpaar ziet dat meer winkeliers in het centrum van Werkendam manieren zoeken om, ondanks de sluiting van zogenoemde niet-essentiële winkels, toch hun boterham te kunnen verdienen. “Iedereen probeert er voor zichzelf nog wat van te maken.”

Gemiste omzet

CIGO Stoop schat de gemiste omzet op 90 procent, zeker in de decembermaand nu mensen geen loten komen kopen.

Dat zal de komende weken alleen maar erger worden, verwacht Sjaak. “Onze tijdschriften bijvoorbeeld worden door de leverancier hier weggehaald en naar de supermarkten gebracht, want die mogen wel open zijn. Het is gewoon zuur. We zijn een tabakszaak en lotenspecialist, maar we mogen geen tabak en ook geen loten verkopen.”

Oncollegiaal

De pogingen van grote winkelketens als Hema en Aldi om toch open te gaan, noemt Sjaak ‘oncollegiaal’. “Dat ze zó de randjes opzoeken. Gun de middenstanders ook wat.”

Bea wil graag benadrukken dat het belangrijk is dat klanten de lokale middenstand en speciaalzaken in deze lockdown niet uit het oog verliezen.

“Ik weet ook dat we niet de enigen zijn hoor, en vooral ook de horeca heeft het zwaar te verduren. Daarom hoop ik dat mensen inzien dat ze beter lokaal hun inkopen kunnen doen. We hopen nog jaren door te gaan met veel werkplezier en bedanken al onze klanten, die nu aan ons denken.”

Nooit meegemaakt

Het echtpaar herhaalt de belangrijkste boodschap nog maar eens: “Gewoon bellen, wij bezorgen. We hopen dat dat deze vijf weken heel gauw voorbij zijn. We zitten hier nu sinds 1980, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt.”