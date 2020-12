Bezoek blijft mogelijk in verzorgingshuizen

ALTENA • Bij de verzorgingshuizen van zorgorganisaties De Riethorst Stromenland en Zorgplein Maaswaarden blijft bezoek welkom tijdens deze nieuwe lockdown.

De Riethorst Stromenland, die vanaf januari 2021 verder gaat als Mijzo, hanteert de landelijke maatregelen voor bezoek, dus maximaal twee bezoekers per cliënt per dag.

Tijdens de kerstdagen - 24, 25 en 26 december - mogen er maximaal drie bezoekers per cliënt komen en dat is eveneens conform het landelijke beleid.

De Riethorst Stromenland heeft als locaties Aernswaert en De Dotter in Hank, Altenahove en Antonia in Almkerk, Goezate in Werkendam en De Lemmenskamp in Woudrichem.

Zorgplein Maaswaarden

Voor de locaties van Zorgplein Maaswaarden, De Notenhof in Andel en Wijkestein in Wijk en Aalburg, geldt al sinds vorige week vanwege de corona-uitbraak één bezoeker per cliënt per dag.

Bestuurder Liselotte van Bokhoven sluit daarbij niet uit dat deze bezoekregels met de kerstdagen wat versoepeld worden. “Maar dat is afhankelijk van het verdere verloop van de uitbraak”, zegt ze.