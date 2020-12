Kerstmusical Altena College in teken van lockdown

SLEEUWIJK • Het coronavirus heeft in 2020 invloed op ons dagelijks leven, dus ook op de kerstmusical van het Altena College in Sleeuwijk.

Dit jaar geen kerstmusical in de aula van het Altena College, maar eentje via YouTube. De video zou in eerste instantie nog worden vertoond in de klas en zoveel mogelijk verspreid over de dag, maar dat is na de toespraak van premier Rutte geen optie meer.

Helaas, vindt docent en kartrekker van de musical Willem Jan van Klinken. Want er zit ieder jaar weer veel tijd en voorbereiding in.

De eerste ideeën ontstonden al in het voorjaar en voor Van Klinken was het al snel duidelijk dat het coronavirus en de lockdown centraal moesten staan in de voorstelling. “Al die leerlingen hebben dat op hun eigen manier beleefd”, vertelt hij.

Monoloog

“We hadden in eerste instantie het idee voor meerdere monologen daarover. Onder het mom van ‘Zie mij, hoor mijn verhaal aan’. Maar toen bleek in oktober dat we de musical digitaal moesten doen, hebben we gekozen voor een film. En dan komt zo’n monoloog toch anders over dan in een theaterachtige setting.”

Ook voor de muziek gooide corona roet in het eten, vertelt muziekdocent Joshua Feijen. “De crisis speelde dan wel geen rol in de muziekkeuze, maar zorgde er wel voor dat we minder tijd hadden om goed te repeteren. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld veel tijd heb gestoken in de uitvoering van het nummer ‘Show Yourself’ uit de film ‘Frozen’, maar dat andere nummers soberder worden uitgevoerd.”

De film die donderdag via YouTube vertoond wordt heeft bestaat naast muziek uit enkele luchtige sketches en interviews met leerlingen en docenten over het coronavirus en de lockdown.

Digitaal onderwijs

Van Klinken ging daarvoor met een camera door de school. “Wat mij opviel is dat iedereen er hetzelfde over denkt. In het begin leek die lockdown nog wel leuk, maar uiteindelijk vond iedereen het verschrikkelijk, net als digitaal onderwijs. Alles werd op den duur saai.”

De boodschap van musical is volgens de twee docenten tweeledig.

”Voor de mensen die geloven is het fijn om te weten dat er een hogere macht is die over ze waakt. Tegelijkertijd is de boodschap ook: ‘Kijk om naar elkaar, geef om elkaar. Een leerling zei: ‘Stuur in deze tijd eens een kaartje naar iemand’. Zo simpel kan het zijn.”