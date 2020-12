Spoedeisende hulp Beatrixziekenhuis blijft voorlopig open

GORINCHEM • De afdeling spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis blijft voorlopig open. Dat schrijft minister Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Nieuwe besluiten over de acute zorg in Nederland, waar ook de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis onderdeel van uit maakt, worden vooralsnog niet genomen. “Definitieve besluitvorming is aan het nieuwe kabinet”, aldus de minister.

Na de zomer ontstond er onrust in de regio rondom Gorinchem toen verhalen uitlekten over onderzoek naar de toekomst van de acute zorg in Nederland. De afdeling spoedeisende hulp zou volgens de zogenaamde houtskoolschetsen mogelijk verdwijnen bij bijna 30 ziekenhuizen in Nederland, waaronder die in Gorinchem. De zorg die daar wordt gegeven, zou moeten worden overgenomen door een versterkte huisartsenpost.

Petitie

Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de spoedeisende hulp in Gorinchem werd er een petitie begonnen door Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen uit Arkel om de spoedeisende hulp te behouden. Deze petitie is inmiddels ruim 21.000 maal ondertekend.

Naar aanleiding van alle commotie hadden onder meer de Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) vragen gesteld aan minister Van Ark. Die heeft deze week gereageerd. In een schriftelijke reactie liet ze weten dat sluiting van de spoedeisende hulp voorlopig nog niet aan de orde is en mogelijk zelfs helemaal niet gedaan zal worden. Eerst wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de acute zorg.

Minister Van Ark: “Naar aanleiding van de berichtgeving heb ik me door de Raad van Bestuur van het Beatrixziekenhuis laten informeren. Er blijkt geen sprake van het sluiten van de spoedeisende hulp. Ook in het verleden is dit niet aan de orde geweest.”

Toekomstbestendig

En: “Voldoende ziekenhuiscapaciteit is onmisbaar. Het is het van belang om de inrichting van de (acute) zorg toekomstbestendig te maken zodat we voor de toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van acute zorg voor iedereen kunnen garanderen.”

De minister wil Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen, de initiatiefnemers van een petitie die zich uitspreekt tegen sluiting, uitnodigen voor een gesprek om hun standpunt verder toe te lichten.