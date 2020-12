Historische stickers sparen bij Albert Heijn Almkerk

De makers van het boek over Almkerk.

ALMKERK • Klanten van Albert Heijn in Almkerk hebben vanaf maandag 21 december acht weken de tijd om de 216 stickers voor het boek ‘Een reis door de tijd’ bij elkaar te sparen.

Het gaat om een nieuwe spaaractie van de Almkerkse supermarkt, vertelt Dennis Groen, die ook eigenaar is van een Albert Heijn in Strijen. Daar was eenzelfde actie eerder al een ‘groot succes’.

“Samen met de historische verenigingen en het museum in Strijen konden klanten bij ons historische afbeeldingen sparen om die vervolgens eveneens in een boek te plakken. Dat sloeg heel erg aan, dus toen ontstond het idee om ook in Almkerk zoiets op te tuigen.”

Supermarktmanager Kees van der Meijden werd de kartrekker van het project en samen met Almkerkers Dick Verhoeven en Kees Noorloos kwam het uiteindelijk tot het boek ‘Een reis door de tijd in de voormalige gemeente Almkerk’.

Noorloos verzorgde de teksten voor de in totaal twaalf hoofdstukken en de foto’s komen uit het archief van Verhoeven, die ook een website bestiert met oude foto’s van Almkerk.

Oude gemeente Almkerk

In het boek komen de dorpen die tot 1973 samen de voormalige gemeente Almkerk vormden aan bod. Naast Almkerk zijn dat Nieuwendijk, Uppel, Waardhuizen en Uitwijk. Op de stickers die mensen via Albert Heijn kunnen sparen staan kerken, dorpsgezichten, natuurtaferelen en er zijn ook foto’s van historische gebeurtenissen, zoals de Tweede Wereldoorlog en de watersnood van 1953.

“Maar het is niet alleen maar nostalgie”, benadrukt Groen. “Er zitten ook recentere foto’s van deze dorpen bij, zoals van de bioscoop en Xinix. Vandaar dat we het een reis door de tijd hebben genoemd.”

Leden van vogelvereniging De Rietzanger verspreiden deze week huis aan huis het boekwerk. Vanaf maandag 21 december krijgen klanten van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall in Almkerk bij iedere 10 euro een plaatje.

Afleiding

“Hopelijk biedt het boek en het sparen van de stickers de mensen in deze tijd ook wat afleiding”, stelt Groen.

Wie overigens geen boek heeft ontvangen of niet in het dorp woont, kan ook terecht aan de infobalie van de Albert Heijn.