Raadsleden bellen met inwoners over corona

ALTENA • De gemeenteraad van Altena houdt tussen 12 en 20 december een belactie.

Raads- en burgerleden bellen dan elk met een aantal inwoners met eigenlijk maar één vraag: ‘Hoe gaat het met u in coronatijd?’ Zij willen graag van mensen uit de gemeente Altena horen wat hun ervaringen zijn.

Daarvoor bellen zij met inwoners uit verschillende kernen met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld met mensen werkzaam in de zorg, het onderwijs, met een eigen onderneming of die actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger.

Luisteren

“Het gaat vooral om het luisteren”, aldus raadslid Philip den Haan van AltenaLokaal. “Wij hebben helaas niet dé oplossing, maar willen weten hoe het met onze inwoners gaat. Zo krijgen we een beeld van de impact van de crisis in Altena.”

Samen met collega-raadsleden Pim Bouman van de VVD en Kees de Waal van Progressief Altena nam hij het initiatief voor de belactie. Kees de Waal: “De coronacrisis raakt ons allemaal. De een zwaar, de ander minder, een ander ziet misschien juist kansen.”

“De ervaringen van inwoners helpen het gemeentebestuur om op de langere termijn in te kunnen spelen op de nieuwe situatie”, vult Pim Bouman aan.

Naast gesprekken met inwoners, gaat de gemeenteraad ook in gesprek met burgemeester en wethouders.

Extra Altenaronde

In een extra Altenaronde op woensdag 16 december geeft elk van hen een korte presentatie over de gevolgen van corona per portefeuille. De uitkomsten van de gesprekken met inwoners en college neemt de raad begin volgend jaar mee in een debat over de impact van corona in de gemeente Altena.

Inwoners die niet worden gebeld, maar wel hun verhaal willen delen met de gemeenteraad kunnen contact opnemen via het e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl of via Whatsapp.

Het nummer daarvoor is 06-22156088.