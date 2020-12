Wethouder Sheikkariem: ‘We laten niemand omvallen als gevolg van corona’

ALTENA • Er moet geld bij om dorpshuizen, zwembaden en verenigingen overeind te houden, zegt wethouder Shah Sheikkariem. Maar: “We laten niemand omvallen als gevolg van corona.”

In het overzicht met feiten en cijfers over de coronacrisis staat het erg zakelijk: ‘Alle exploitanten van dorpshuizen, multifunctionele accommodaties, binnensportlocaties en sociaal culturele centra ervaren ernstige financiële gevolgen van de coronamaatregelen door wegvallende huur- en horeca-inkomsten.’

Wethouder Shah Sheikkariem kent ook de verhalen uit de praktijk.

De Crosser

“Het feit dat dorpshuizen en accommodaties niet open zijn is natuurlijk al een aderlating, maar dat brengt tegelijkertijd ook andere problemen met zich mee. Toen De Crosser in Werkendam bijvoorbeeld weer open mocht, kregen ze daar te maken met legionella, omdat de doucheruimtes lange tijd niet gebruikt waren.”

Ook de constant veranderende coronarichtlijnen vanuit het kabinet zorgen vaak voor onduidelijkheid. “Het is allemaal best wel chaotisch”, constateert de wethouder.

In de periode maart tot en met mei schold de gemeente ruim 24.000 euro aan huur kwijt aan vijf exploitanten van dorpshuizen, maar dat biedt niet voor iedereen soelaas.

Op omvallen

Sheikkariem heeft gesprekken met exploitanten waarvan hij weet dat ze op omvallen staan. Hij kan geen namen noemen. “Het zijn er meer dan vijf, maar minder dan tien.”

Om hun voorbestaan te garanderen wil de wethouder samen met de gemeenteraad kijken naar ‘een stukje creativiteit’, ook met het oog op het nieuwe accommodatiebeleid. Al is dat geen oplossing voor de korte termijn, beaamt hij. “Maar als gevolg van corona laten we geen dorpshuis omvallen”, klinkt het resoluut.

Zwembaden

Datzelfde geldt voor zwembaden Bijtelskil, Werkina en AquaAltena en sportaccommodaties. Voor de buitenbaden in Sleeuwijk en Werkendam wordt door corona een exploitatietekort van 40.000 tot 50.000 euro verwacht.

Zes ton aan huur van de sportaccommodaties, waaronder 400.000 euro voor AquaAltena, is al opgeschort. Ook hier is de conclusie dat er geld bij moet, maar Sheikkariem wil eerst de jaarcijfers afwachten voordat hij met een voorstel komt.

Sportverenigingen kregen vanuit het Rijk in de periode maart tot en met mei een huurcompensatie van bijna 55.000 euro. Op dat terrein verwacht Altena dan ook geen problemen, maar dat betekent niet dat sportclubs het niet moeilijk hebben.

“Niet alleen de sportverenigingen, álle verenigingen hebben het moeilijk”, zegt Sheikkariem.

Levendigheid weg

Hij brengt iedere zaterdag een bezoek aan een vereniging om te zien hoe de vlag erbij hangt. “Iedereen is het écht goed zat. De levendigheid is weg, sponsors weten niet of ze de club nog willen blijven steunen. We moeten hier niet alleen de financiële impact, maar ook de impact qua sociale cohesie analyseren.”

Met een aanvalsplan hoopt Sheikkariem het tij te keren.

Geen zak geld

“Als ons tenminste die tijd gegund is. Voor een sportvereniging is het funest als je voor de zomervakantie niet open kan. Dan staan we als gemeente echt voor rigoureuze maatregelen. Het gaat ergens pijn doen. Ik heb geen zak geld klaarstaan.”