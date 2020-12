Altena College grijpt in na oplopende coronabesmettingen

SLEEUWIJK • De leerlingen van het Altena College krijgen deze week geen les in de klas. Vanwege het aantal coronabesmettingen op de Sleeuwijkse school kan rector Gijsbert van der Beek ‘niet anders dan stevig afschalen tot de kerstvakantie’.

“Vorige week woensdag waren er negen meldingen van besmette leerlingen en twee van besmette docenten”, schrijft Van der Beek in een e-mail aan ouders en leerlingen.

“Op donderdag en vrijdag leek het te luwen, maar dit weekend waren er weer besmettingen onder leerlingen en maar liefst vijf extra onder docenten. Het aantal afwezige docenten vanwege een recente positieve coronatest komt daarmee op tien. Daarnaast zitten twee docenten in quarantaine.”

Meeste besmettingen

De meeste besmette leerlingen komen uit Werkendam en Almkerk, gevolgd door Sleeuwijk, Hardinxveld-Giessendam en Giessen-Rijswijk.

En dus grijpt het Altena College nog voor de kerstvakantie in.

Dat betekent dat voor de scholieren maandag geen lessen gepland staan. Dat geeft de docenten de tijd om voor dinsdag en woensdag weer digitaal onderwijs voor te bereiden.

Kerstmusical

De kerstmusical - het Altena College heeft voor dit jaar een film gemaakt - wordt donderdag zoveel mogelijk gespreid over de dag en per klas getoond. “Zodat er geen massaliteit ontstaat”, zegt Van der Beek.

Een handjevol leerlingen legt deze week nog tentamens en repetities af, maar ook hier geldt dat hun komst naar school zoveel mogelijk gespreid wordt over de week. Na de toets gaan ze meteen weer naar huis. Vrijdag zijn de leerlingen vanwege de aanstaande kerstvakantie vrij.

“En ik neig ernaar dat we na de kerstvakantie nog een online week hebben om het virus even goed te laten uitwoeden”, is de verwachting van Van der Beek in de aanloop naar de toespraak van premier Mark Rutte maandagavond.

Opladen

Van der Beek hoopt dat iedereen in de vakantie tot rust kan komen en zich weer kan opladen voor het nieuwe jaar. “Want dit is toch een bijzonder en heftig jaar geweest. Je merkt dat leerlingen en docenten toe zijn aan vakantie.”

Net als in de mail aan de ouders en leerlingen wil hij opnieuw nadrukkelijk meegeven dat hij hoopt dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden.

Veel besmettingen

“De gemeente Altena is helaas een gebied met veel besmettingen. Dat vraagt extra aandacht van ons allen om corona eronder te krijgen. En het gaat natuurlijk niet helpen als leerlingen online les krijgen en thuis alsnog bij elkaar kruipen.”