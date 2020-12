Kerstboom Hart van Aalburg haalt eerste weekend niet eens

WIJK EN AALBURG • De kerstboom op de Mart in Wijk en Aalburg is zaterdagnacht opnieuw in brand gestoken.

“Daar waar het al een aantal jaren rond de kerstdagen misgaat en de boom in brand wordt gestoken, heeft hij dit jaar het eerste weekend niet eens gehaald”, schrijft winkeliersvereniging Hart van Aalburg teleurgesteld op Facebook.

”Weg boom, weg nieuwe verlichting, weg proberen het wat leuker te maken. Jammer dat het zo weer moest gaan.” De verlichting, na de brand van vorig jaar opnieuw aangeschaft voor een bedrag van 180 euro, was vrijdagavond nog gefatsoeneerd.

In twee stukken

Het zat de winkeliers sowieso al niet mee bij het plaatsen van een kerstboom op het marktplein dit jaar. Nadat de eerste geleverde boom bij het plaatsen in twee stukken brak, moest er een vervanger komen.

“Wij bedanken A&P Smulders dat zij toch de moed hadden om wederom een boom te schenken aan de gemeenschap, maar dit zal tevens de laatste keer geweest zijn”, aldus Hart van Aalburg.