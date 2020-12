‘Acceptabel cijfer’ voor dienstverlening gemeente Altena

ALTENA • De dienstverlening van de gemeente Altena scoort gemiddeld een 6,6. Dat is twee tienden onder het landelijk gemiddelde.

“Voor een jonge fusiegemeente is dit een acceptabel cijfer”, oordeelt wethouder Hans Tanis.

“Maar onze ambitie ligt natuurlijk op een ander niveau. In 2021 willen we minimaal het gemiddelde cijfer van 6,8 behalen. Aansluitend willen we doorgroeien naar excellente dienstverlening en ons onderscheiden op service en toegang. Dat doen we stap voor stap.”

Balie scoort hoog

De dienstverlening via de website, de milieustations en aan de balie publiekszaken scoren allemaal een 7 of hoger, waarbij de balie het hoogst scoort met een 7,6.

Het telefonisch contact rechtstreeks met een medewerker krijgt een 6,6, contact via het algemene telefoonnummer een 6,2 en het contact per e-mail een 5,8.

“De resultaten voor telefonie en e-mail zijn nu nog niet goed genoeg, dat vraagt om verbetering”, zegt Tanis. “Een verbetertraject is inmiddels in volle gang.”

De dienstverleningspeiling is gedaan door een extern bureau en uitgezet onder ongeveer 8000 inwoners en ondernemers, die vanaf de start van de gemeente Altena in 2019 contact hebben gehad.

Veruit de meeste mensen van de 808 die de enquête invulden waren inwoners.

Vervolgonderzoek ondernemers

De gemeente vindt goede dienstverlening voor ondernemers van groot belang. Daarom start een vervolgonderzoek dat zich specifiek richt op ondernemers, vertelt Tanis.

“We willen ook daar inzicht verkrijgen hoe onze dienstverlening wordt ervaren, zodat we het goede kunnen vasthouden en waar nodig kunnen verbeteren.”