Zorgen over alternatief voor geschrapte buslijnen naar Gorinchem

ALTENA • De provincie Noord-Brabant schrapt volgend jaar in het weekend buslijn 120 van Werkendam naar Gorinchem en lijn 121 van Wijk en Aalburg naar Gorinchem. Wethouder Hans Tanis maakt zich zorgen over de prijs en de reikwijdte van het alternatief dat nu geboden wordt.

De lijnen vervallen, omdat er in deze coronaperiode minder reizigers gebruik van maken.

Bravoflex, een flexibele vorm van openbaar vervoer, komt hiervoor in de plaats.

Twee keer zo duur

De prijs van Bravoflex inwoners is echter meer dan twee keer zo duur als het normale OV-tarief.

Daarnaast stopt het gebied bij de gemeentegrenzen, zoals bij De Tol in Sleeuwijk. Er is daarmee vanuit Altena op zaterdag geen openbaar vervoer over de weg naar Gorinchem en vice versa.

Dit raakt niet alleen reizigers uit Altena en Gorinchem, maar ook reizigers van de Brabantliner, die vanuit de richting Breda naar Gorinchem willen reizen, stelt wethouder Hans Tanis.

Tarief naar beneden

“We zijn blij dat de provincie een alternatief introduceert, maar we maken ons zorgen om de prijs en de reikwijdte hiervan. Wij hebben bij de provincie benadrukt dat Bravoflex een beter passend alternatief is als het tarief naar beneden wordt bijgesteld. En het is belangrijk dat Bravoflex niet ophoudt bij De Tol. Het moet mogelijk zijn om vanaf daar naar het treinstation in Gorinchem te reizen.”

De gemeente Altena is hierover ook in gesprek met de gemeente Gorinchem.

Altena heeft er bovendien bij vervoerder Arriva op aangedrongen dat de maatregelen tijdelijk zijn en dat de lijnen weer gaan rijden, als er weer meer reizigers zijn.

ChristenUnie

Ook bij de ChristenUnie leven er zorgen over het versoberen van het openbaar vervoer voor Altena. Raadslid Anne Duizer heeft daarom vragen gesteld aan het college.

“Bent u bereid om de provincie er (nogmaals) op te wijzen dat de OV-verbindingen niet bij de provinciegrenzen stoppen, maar dat een goede OV-verbinding met Zuid-Holland voor Altena van belang is?”, wil hij onder meer weten.